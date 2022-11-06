«Нам нужно учиться, обретать мужской характер». Федотов – о поражении ЦСКА от «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«По такому матчу не хватило где‑то изюминки, а удачу нужно заслужить. Получается так, что единственный удар соперника стал ключевым в этой игре. Опять же нам нужно учиться.

Учиться многому и преодолевать таких соперников. Становиться командой с мужским характером. Сначала переламываешь так, а потом уже включается футбол», – сказал Федотов.

Единственный мяч забил уроженец Нижнего Новгорода Виктор Александров.

«Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.

У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию