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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «В России есть современное конкурентоспособное спортивное ТВ». Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения

«В России есть современное конкурентоспособное спортивное ТВ». Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения

1 ноября 2022, 13:04
8

«Матч ТВ» исполнилось семь лет. Поздравление оставила бывший генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

«Нам говорили, что невозможно сделать качественное спортивное телевидение, но сегодня вы видите, что локомотивом всех современных технологий является «Матч ТВ»: от телепортации до невероятной студии, за которую нас все ругали, никто не верил, что она пригодится, а, в итоге, стала витриной всех технологических достижений.

Хочу сказать спасибо всей нашей дружной команде, приятно видеть то, что самые невероятные смелые мечты всех болельщиков реализованы именно в этот день. Именно сегодня мы объявляем о том, что чемпионат мира по футболу в Катаре будет транслироваться только у нас. Именно сегодня я ещe раз могу сказать, что очень современное международное и конкурентоспособное спортивное телевидение в России есть.

Несмотря на шквал критики, у нас получилось собрать уникальный коллектив, а «Матч ТВ» сделать центром спортивного маркетинга и отраслевой экспертизы.

С днeм рождения, любимый канал!» – написала Канделаки.

  • Создать «Матч ТВ» предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
  • Сейчас пост генерального продюсера занимает Александр Тащин.
  • Канделаки сейчас занимает пост заместителя генерального директора «Газпром-медиа».

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Комментарии (8)
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НикКин
1667297431
За всю историю телевидения Матч тв самый ужасный спортивный канал
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tahevaxiaa
1667300873
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Покупай по закупочной цене, есть муж. и жен. модели (1390 РУБ. при покупке от 2-х штук) ------ https://paply.org/itermo
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gunstilzit
1667302540
А с кем конкурирует МатчТВ в России?
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Enter2006
1667302847
Ну ну... У бабла Газпрома везде прям конкуренты, и в основном бизнесе, и в медиа со своим Матч ТВ, и в Зените... Хотя эти деньги не Миллера а народа.
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Viper for CSKA
1667306184
Качественное спортивное телевидение было на НТВ Плюс. И футбол смотреть было приятно, и передачи о нём неплохие были, и звуковое сопровождение редко хотелось отключить прямо посреди матча, так как комментаторы были что надо. А Матч ТВ - это просто цирк. Контент - отвратный, передачи с кучей желтухи, бардака и политики в стиле Соловьева. Про комментаторов и говорить нечего. Многих нормальных потеряли или выгнали, остальные в основном откровенно испортились. А новых в большинстве слушать просто невозможно.
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Romeo 123
1667307815
Сказала бака которая разбирается в спорте
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