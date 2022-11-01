«В России есть современное конкурентоспособное спортивное ТВ». Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения

«Матч ТВ» исполнилось семь лет. Поздравление оставила бывший генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

«Нам говорили, что невозможно сделать качественное спортивное телевидение, но сегодня вы видите, что локомотивом всех современных технологий является «Матч ТВ»: от телепортации до невероятной студии, за которую нас все ругали, никто не верил, что она пригодится, а, в итоге, стала витриной всех технологических достижений.

Хочу сказать спасибо всей нашей дружной команде, приятно видеть то, что самые невероятные смелые мечты всех болельщиков реализованы именно в этот день. Именно сегодня мы объявляем о том, что чемпионат мира по футболу в Катаре будет транслироваться только у нас. Именно сегодня я ещe раз могу сказать, что очень современное международное и конкурентоспособное спортивное телевидение в России есть.

Несмотря на шквал критики, у нас получилось собрать уникальный коллектив, а «Матч ТВ» сделать центром спортивного маркетинга и отраслевой экспертизы.

С днeм рождения, любимый канал!» – написала Канделаки.