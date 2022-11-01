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    «В России есть современное конкурентоспособное спортивное ТВ». Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения

    «Матч ТВ» исполнилось семь лет. Поздравление оставила бывший генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

    «Нам говорили, что невозможно сделать качественное спортивное телевидение, но сегодня вы видите, что локомотивом всех современных технологий является «Матч ТВ»: от телепортации до невероятной студии, за которую нас все ругали, никто не верил, что она пригодится, а, в итоге, стала витриной всех технологических достижений.

    Хочу сказать спасибо всей нашей дружной команде, приятно видеть то, что самые невероятные смелые мечты всех болельщиков реализованы именно в этот день. Именно сегодня мы объявляем о том, что чемпионат мира по футболу в Катаре будет транслироваться только у нас. Именно сегодня я ещe раз могу сказать, что очень современное международное и конкурентоспособное спортивное телевидение в России есть.

    Несмотря на шквал критики, у нас получилось собрать уникальный коллектив, а «Матч ТВ» сделать центром спортивного маркетинга и отраслевой экспертизы.

    С днeм рождения, любимый канал!» – написала Канделаки.

    • Создать «Матч ТВ» предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
    • Сейчас пост генерального продюсера занимает Александр Тащин.
    • Канделаки сейчас занимает пост заместителя генерального директора «Газпром-медиа».

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +151

      Romeo 123 14 минут назад

      Сказала бака которая разбирается в спорте

      0
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      Рейтинг: +6117

      Viper for CSKA 41 минуту назад

      Качественное спортивное телевидение было на НТВ Плюс. И футбол смотреть было приятно, и передачи о нём неплохие были, и звуковое сопровождение редко хотелось отключить прямо посреди матча, так как комментаторы были что надо. А Матч ТВ - это просто цирк. Контент - отвратный, передачи с кучей желтухи, бардака и политики в стиле Соловьева. Про комментаторов и говорить нечего. Многих нормальных потеряли или выгнали, остальные в основном откровенно испортились. А новых в большинстве слушать просто невозможно.

      2
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      Рейтинг: +5217

      Enter2006 1 час назад

      Ну ну... У бабла Газпрома везде прям конкуренты, и в основном бизнесе, и в медиа со своим Матч ТВ, и в Зените... Хотя эти деньги не Миллера а народа.

      2
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      Рейтинг: +592

      gunstilzit 1 час назад

      А с кем конкурирует МатчТВ в России?

      5
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      Рейтинг: +10

      tahevaxiaa 2 часа назад

      Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Покупай по закупочной цене, есть муж. и жен. модели (1390 РУБ. при покупке от 2-х штук) ------ https://paply.org/itermo

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      Рейтинг: +87

      dragoff 2 часа назад

      Самый непрофессиональный, банально скучный, с отвратительными экспертами и еще более отвратительными комментаторами. Чтоб ты старше не стал, убогий канал ни о чем. Он не конкурентоспособный, он монопольно безальтернативный... Это огромная разница

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      Рейтинг: +16193

      Fusballer > dragoff 2 часа назад

      Я смотрю только сами матчи. Потом выключаю. Было бы здорово, если бы была возможность выбирать звуковую дорожку, отключая комментаторов и оставляя только звуки стадиона))

      3
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      Рейтинг: +5217

      Enter2006 > Fusballer 1 час назад

      Абаскаль видимо также поступил, когда смотрел по ТВ матч будучи удалённым. Сразу было видно что даже не по газпрёмовскому каналу смотрел.

      2
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      Рейтинг: +309

      НикКин 3 часа назад

      За всю историю телевидения Матч тв самый ужасный спортивный канал

      4
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      Рейтинг: +8094

      vladik12 > НикКин 2 часа назад

      Бред сумасшедшего.

      0
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      Рейтинг: +309

      НикКин > vladik12 2 часа назад

      Мои соболезнование раз ты смотришь Матч тв больше с тобой говорить не о чем вы сударь больны

      0
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