Глава Башкирии: «Республика выделила «Уфе» семь миллиардов рублей»

Глава Республики Башкирия Радий Хабиров раскрыл размер бюджетных трат на ФК «Уфа».
«Уфа» играет в Первой лиге. Но они играют так, что смотреть не хочется. Это вопрос к тренерскому штабу команды.
Свои обязательства республика выполняет – 200 миллионов в бюджете есть, еще 200 миллионов внебюджетных средств. Для игры в Первой лиге этих средств достаточно.
Клуб существует десять лет, за это время республика выделила клубу семь миллиардов рублей. Он был в частных руках.
Теперь республика входит в управление. «Уфа» состоялась благодаря Газизову, и благодаря ему клуб держится. Все согласовано с ним.
Сейчас схема следующая: не мне решать, быть «Уфе» или нет, но я обязан сделать все, что я могу. Это достояние республики.
Второе: в условиях текущего положения клуба и с учетом коммерческого гения Шамиля Газизова вполне можно прорваться вперед, но их игра этого не показывает.
У нас есть договоренность. Я в футболе ничего не понимаю и не собираюсь им управлять. Шамиль Газизов будет управлять. Дальше уже слово за футболистами», – сказал Хабиров.
- «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
- В Первой лиге команда набрала 16 очков в 15 турах и идет на 13-м месте в таблице.