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    Глава Башкирии: «Республика выделила «Уфе» семь миллиардов рублей»

    Глава Республики Башкирия Радий Хабиров раскрыл размер бюджетных трат на ФК «Уфа».

    «Уфа» играет в Первой лиге. Но они играют так, что смотреть не хочется. Это вопрос к тренерскому штабу команды.

    Свои обязательства республика выполняет – 200 миллионов в бюджете есть, еще 200 миллионов внебюджетных средств. Для игры в Первой лиге этих средств достаточно.

    Клуб существует десять лет, за это время республика выделила клубу семь миллиардов рублей. Он был в частных руках.

    Теперь республика входит в управление. «Уфа» состоялась благодаря Газизову, и благодаря ему клуб держится. Все согласовано с ним.

    Сейчас схема следующая: не мне решать, быть «Уфе» или нет, но я обязан сделать все, что я могу. Это достояние республики.

    Второе: в условиях текущего положения клуба и с учетом коммерческого гения Шамиля Газизова вполне можно прорваться вперед, но их игра этого не показывает.

    У нас есть договоренность. Я в футболе ничего не понимаю и не собираюсь им управлять. Шамиль Газизов будет управлять. Дальше уже слово за футболистами», – сказал Хабиров.

    • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 15 турах и идет на 13-м месте в таблице.

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    Источник: Sport24

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    27.10.2022 23:41
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