Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава Башкирии: «Республика выделила «Уфе» семь миллиардов рублей»

Глава Башкирии: «Республика выделила «Уфе» семь миллиардов рублей»

27 октября 2022, 23:41

Глава Республики Башкирия Радий Хабиров раскрыл размер бюджетных трат на ФК «Уфа».

«Уфа» играет в Первой лиге. Но они играют так, что смотреть не хочется. Это вопрос к тренерскому штабу команды.

Свои обязательства республика выполняет – 200 миллионов в бюджете есть, еще 200 миллионов внебюджетных средств. Для игры в Первой лиге этих средств достаточно.

Клуб существует десять лет, за это время республика выделила клубу семь миллиардов рублей. Он был в частных руках.

Теперь республика входит в управление. «Уфа» состоялась благодаря Газизову, и благодаря ему клуб держится. Все согласовано с ним.

Сейчас схема следующая: не мне решать, быть «Уфе» или нет, но я обязан сделать все, что я могу. Это достояние республики.

Второе: в условиях текущего положения клуба и с учетом коммерческого гения Шамиля Газизова вполне можно прорваться вперед, но их игра этого не показывает.

У нас есть договоренность. Я в футболе ничего не понимаю и не собираюсь им управлять. Шамиль Газизов будет управлять. Дальше уже слово за футболистами», – сказал Хабиров.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
  • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 15 турах и идет на 13-м месте в таблице.

Еще по теме:
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Воспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Источник: Sport24
Россия. Первая лига Уфа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
3
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
8
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
17
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
Все новости
Все новости
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
Вчера, 13:49
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
Вчера, 11:19
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+