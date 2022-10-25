Тренер «Сочи» – о недовольстве игроков Гараниным: «Пишите о спорте, а не всякую ***»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин жестко прокомментировал информацию о недовольстве части игроков старшим тренером клуба Вадимом Гараниным.
– Два часа назад появилась информация о том, что игроки недовольны Вадимом Гараниным. Известно ли вам что-то об этом? Какая вообще сейчас атмосфера?
– Мы летели. Вам же нужны какие-то интриги, скандалы, да. Вы же спортивная пресса. Пишите о спорте, а не всякую ***, честно говоря. Даже отвечать не хочется на ваши провокационные вопросы.
- 24 октября «Сочи» проиграл «Зениту» на выезде со счетом 0:7.
- «Сочи» выиграл 1 из 8 последних матчей.
- Команда идет на 8-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»