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    Агуэро: «Когда объявили об уходе Месси, я подумал, что соцсети «Барселоны» взломали»

    Экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о своей реакции на уход Лионеля Месси из каталонского клуба.

    «Когда мы были на Кубке Америки, у Месси в комнате лежала футболка «Барсы». Каждые три-четыре дня он повторял, что сфотографируется с ней, когда контракт будет продлен.

    Но Лео зависел от решений других людей. Когда объявили о его уходе, я подумал, что соцсети «Барселоны» взломали. Думал, что это шутка, и чуть позже они скажут, что Месси остается.

    Я решил подождать, но прошло несколько часов, а заявление клуба оставалось на сайте», – вспомнил Агуэро.

    • В итоге Месси стал игроком «ПСЖ».
    • У Агуэро в октябре 2021 года обнаружили проблемы с сердцем, а в декабре он завершил карьеру.

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    Источник: AS

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