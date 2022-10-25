Агуэро: «Когда объявили об уходе Месси, я подумал, что соцсети «Барселоны» взломали»

Экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о своей реакции на уход Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Когда мы были на Кубке Америки, у Месси в комнате лежала футболка «Барсы». Каждые три-четыре дня он повторял, что сфотографируется с ней, когда контракт будет продлен.

Но Лео зависел от решений других людей. Когда объявили о его уходе, я подумал, что соцсети «Барселоны» взломали. Думал, что это шутка, и чуть позже они скажут, что Месси остается.

Я решил подождать, но прошло несколько часов, а заявление клуба оставалось на сайте», – вспомнил Агуэро.