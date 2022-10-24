Мостовой: «Чалову не стоит переходить в «Венецию»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интересе «Венеции» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдeт на понижение – Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.

Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел.

В Италии если не забьeшь, то просто посадят на лавку – и всe», – заявил Мостовой.