Мостовой: «Чалову не стоит переходить в «Венецию»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интересе «Венеции» к форварду ЦСКА Федору Чалову.
«Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдeт на понижение – Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.
Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел.
В Италии если не забьeшь, то просто посадят на лавку – и всe», – заявил Мостовой.
- В этом сезоне 24-летний Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
- Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.
Источник: «Чемпионат»