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    Мостовой: «Чалову не стоит переходить в «Венецию»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интересе «Венеции» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

    «Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдeт на понижение – Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.

    Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел.

    В Италии если не забьeшь, то просто посадят на лавку – и всe», – заявил Мостовой.

    • В этом сезоне 24-летний Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
    • Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2022 22:36
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