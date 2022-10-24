Хабиб прокомментировал конфликт своего брата с Хамзатом Чимаевым

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о конфликте между Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым.

Бойцы подрались после победы Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на UFC 280.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что уже уладил их конфликт.

«То, что было, инцидент в Абу–Даби, когда Ислам только выиграл пояс, это вообще никак нас не красит. Ни нас как команду, ни Абубакара, ни Хамзата, ни Ислама, ни одного человека.

На самом деле, уже наелись этого. Интернет весь кишит, сколько людей пишут, звонят. Даже пояс Ислама – историческое событие – закинули на второй план.

Мы вот собрались братьями, пообщались, извинились друг перед другом, обнялись. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только по хорошим поводам», – сказал Хабиб.