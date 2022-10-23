Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить «Химки» (5:0)

    «Спартак» в 14-м туре РПЛ крупно победил «Химки». Хозяева забили пять безответных мячей.

    Дубль оформил форвард Шамар Николсон.

    «Спартак» поднялся на второе место. Он отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    «Химки» идут в зоне вылета. Команда не побеждает с 7 августа.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия (Чернов, 76), Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов (Зорин, 65), Зиньковский (Мелешин, 76), Соболев, Николсон (Шитов, 85).

    «Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Глушаков, Мирзов (Садыгов, 72), Гулиев, Зуев (Кухарчук, 86), Ломовицкий, Магомедов (Казанцев, 72), Главчич (Боженов, 72), Руденко (Долгов, 72).

    Предупреждения: Джикия, 15 – Ломовицкий, 11; Руденко, 30; Глушаков, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Эта трагедия для всех». Джикия рассказал, кому посвятил победу над «Химками»
    Мостовой считает, что «Спартак» разгромил «Химки» из-за отсутствия Абаскаля
    Зарема: «Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» 2
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии86
    ...
    • ...
      Рейтинг: +702

      ScarlettOgusania 41 минуту назад

      С победой, Спартак! отличная игра, могли забить гораздо больше, радует, что не успокоились после первого тайма, а добились разгрома

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1416

      Дубина 54 минуты назад

      Баклажанов дырявых то же самое ждет у них на болоте в питере!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Стоп всем > Дубина 47 минут назад

      Дубина...... Реально ты дубина ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1416

      Дубина > Стоп всем 38 минут назад

      Иди в зеркало посмотри и увидишь)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98579

      zigbert 2 часа назад

      Может быть на скамейке не хватало Абаскаля. Очень уж робко играл Спартак, особенно в обороне. Селихов на этот раз выручил и пожалуй заслужил аплодисменты. Третий мяч стал решающим для Спартака. Химки ослабили давление, которое они имели до этого. Но все же победа одержана и ее не назовешь случайной в атаке все же сыграли продуктивно в отсутствии Промеса.
      Всех болельщиков Спартака с победой!

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +650

      Zenit40k 2 часа назад

      Спартак будет чемпионом в этом сезоне ,какая игра ,браво ,обыграли "мощнейшие" Химки ,гыгы
      Буду ржать когда займут опять заслуженное 10 место свое
      Ну а так ,приезжайте в гости в Питер во втором круге ,в чемпионате вас будем нагибать,не забыли ещё про 7 1 ,вот напоминаю вам ,гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1416

      Дубина > Zenit40k 2 часа назад

      Иди проспись гы гы) чудо в перьях)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10898

      "supermax" > Zenit40k 1 час назад

      Чемпионат выигрывается в каждом матче, даже с "мощнейшими" химками

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      koli4ka 2 часа назад

      Химки в полном,густом осадке-остатке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      SunnyDay 2 часа назад

      11 россиян Спартака против 11 бразил Зенита в старте и 3:0, вот будет во истину каеффф

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Самайн > SunnyDay 1 час назад

      Без уголовника ничего в атаке хорошего не будет. А Зенит без нападения играет, Сергеев и Касьера пустое место, для баланса. А в масквабаде забил защитник, и Мостовой, есть над чем подумать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Стоп всем > Самайн 43 минуты назад

      Самайн ?Реально потомок Чингиз хана ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2084

      моэм 2 часа назад

      Чего не отнять у наших доблестных депутатов . так это умение вовремя свалить , не дожидаясь результатов своей деятельности , предоставляя почётную обязанность расхлёбывать заваренную ими кашу другим , ловко убрав собственный зад из под удара.и подставляя под удар других ... бедные Химки , если они хотят выжить , то им надо на коленях ползти к Юрану , единственному кто их всегда спасал .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      хав_бек 2 часа назад

      Селихов сегодня - инициатор лучших кадров матча.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      хав_бек 2 часа назад

      Какая боль...
      Всех Красно-Белых с победой!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Artemka444 3 часа назад

      Ну посмотрим дальше как дело пойдёт!!!
      Особенно после паузы!!!
      Главное чтоб очередную звезду не поймали!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11