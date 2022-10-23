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  • РПЛ. Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить «Химки» (5:0)

РПЛ. Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить «Химки» (5:0)

23 октября 2022, 18:22
76

«Спартак» в 14-м туре РПЛ крупно победил «Химки». Хозяева забили пять безответных мячей.

Дубль оформил форвард Шамар Николсон.

«Спартак» поднялся на второе место. Он отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Химки» идут в зоне вылета. Команда не побеждает с 7 августа.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия (Чернов, 76), Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов (Зорин, 65), Зиньковский (Мелешин, 76), Соболев, Николсон (Шитов, 85).

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Глушаков, Мирзов (Садыгов, 72), Гулиев, Зуев (Кухарчук, 86), Ломовицкий, Магомедов (Казанцев, 72), Главчич (Боженов, 72), Руденко (Долгов, 72).

Предупреждения: Джикия, 15 – Ломовицкий, 11; Руденко, 30; Глушаков, 78.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Николсон Шамар
Комментарии (76)
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Fusballer
1666538576
Всех с победой!
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FС Spаrtак
1666538607
с победой красно-белые братья!!!
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Красногорск_Фан
1666538634
Спартак с убедительной победой. С приходом абскакаля команда играет а не мучается . химки , вы там держитесь. Хотя конечно уже полна попа огурцов
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SPACE TRUCKIN
1666538788
всех КБ с победой! Селихова - с отличной игрой и новым контрактом!
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Иван Петров 1986
1666538800
Селихову большое спасибо !
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Fusballer
1666538836
Нравится, что практически все россияне. И молодёжь постепенно подходит к основе - и уже даёт результат! Ну и Саня Селихов хорош сегодня был. Лучший в Спартаке.
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oyabun
1666538892
Может стоит дать Абаскалю подольше отдохнуть? )) Смотрите с каким счетом Спартак без него выигрывает! Ну это шутка, конечно, а всё равно приятно от такой победы. И вдвойне приятно что молодые - Зорин, Мелешин игры не портят и очень неплохо себя проявляют. Даже Маслов, от которого по ходу игры мяч отскакивал как от дерева, и тот забил. С Победой, красно-белые!
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Мага 13
1666539210
красно- белые, с победой нас!
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JTherry
1666539396
умеем побеждать и без Абаскаля на скамейке, классная победа молодежкой Спартака, с победой КБ..!!!) отличный матч, вместо отбывающих дискву и в лазарете, выпускают молодежь, вот что понравилось больше всего - доверие молодежи... отличный матч провел Селихов, отразив несколько сложных ударов, сыграв на ноль (видимо, у Мевли бан)) и Маслов, красавчик, забил, наконец, в "правильные" ворота...
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zigbert
1666544393
Может быть на скамейке не хватало Абаскаля. Очень уж робко играл Спартак, особенно в обороне. Селихов на этот раз выручил и пожалуй заслужил аплодисменты. Третий мяч стал решающим для Спартака. Химки ослабили давление, которое они имели до этого. Но все же победа одержана и ее не назовешь случайной в атаке все же сыграли продуктивно в отсутствии Промеса. Всех болельщиков Спартака с победой!
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