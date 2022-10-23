РПЛ. Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить «Химки» (5:0)

«Спартак» в 14-м туре РПЛ крупно победил «Химки». Хозяева забили пять безответных мячей.

Дубль оформил форвард Шамар Николсон.

«Спартак» поднялся на второе место. Он отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Химки» идут в зоне вылета. Команда не побеждает с 7 августа.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия (Чернов, 76), Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов (Зорин, 65), Зиньковский (Мелешин, 76), Соболев, Николсон (Шитов, 85).

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Глушаков, Мирзов (Садыгов, 72), Гулиев, Зуев (Кухарчук, 86), Ломовицкий, Магомедов (Казанцев, 72), Главчич (Боженов, 72), Руденко (Долгов, 72).

Предупреждения: Джикия, 15 – Ломовицкий, 11; Руденко, 30; Глушаков, 78.

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