Аршавин объяснил, откуда мотивация у легионеров «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поговорил о своих легионерах.

«Откуда бразильцы «Зенита» черпают мотивацию без еврокубков? Первое – у них хорошие финансовые условия. Вряд ли они где-то получат такие же или приближенные к этому деньги.

Второе – всe равно спортсмены хотят побеждать. Без разницы где: чемпионат России, Кубок России или Лига чемпионов», – сказал Аршавин.