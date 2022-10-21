Аршавин объяснил, откуда мотивация у легионеров «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поговорил о своих легионерах.
«Откуда бразильцы «Зенита» черпают мотивацию без еврокубков? Первое – у них хорошие финансовые условия. Вряд ли они где-то получат такие же или приближенные к этому деньги.
Второе – всe равно спортсмены хотят побеждать. Без разницы где: чемпионат России, Кубок России или Лига чемпионов», – сказал Аршавин.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков.
- В «Зените» 11 легионеров (всего в основе 23 игрока).
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: «Комсомольская правда»