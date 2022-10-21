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    Аршавин объяснил, откуда мотивация у легионеров «Зенита»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поговорил о своих легионерах.

    «Откуда бразильцы «Зенита» черпают мотивацию без еврокубков? Первое – у них хорошие финансовые условия. Вряд ли они где-то получат такие же или приближенные к этому деньги.

    Второе – всe равно спортсмены хотят побеждать. Без разницы где: чемпионат России, Кубок России или Лига чемпионов», – сказал Аршавин.

    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков.
    • В «Зените» 11 легионеров (всего в основе 23 игрока).
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    21.10.2022 22:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16001

      NewLife 52 минуты назад

      Без первого нет второго.

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      Рейтинг: +5611

      ySS 59 минут назад

      Открыл америку)

      0
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