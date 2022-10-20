Гендиректор «Динамо» ответил агенту Тюкавина, призвавшему выставить игрока на трансфер

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.
— Мы видим, что стало появляться много слухов вокруг Тюкавина. Агент давит, что игроку пора уходить, если он не получает игрового времени. Как вы на это смотрите?
— Мне кажется, Тюкавин прибавляет. Против «Ростова» он провел очень хорошую игру. Мы очень довольны.
— Какие у вас отношения с его агентом, Алексеем Сафоновым?
— Нормальные, рабочие.
— Как можете оценить это давление в прессе?
— Думаю, что комментарий немного был эмоционален и все.
- 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»