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    Гендиректор «Динамо» ответил агенту Тюкавина, призвавшему выставить игрока на трансфер

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.

    — Мы видим, что стало появляться много слухов вокруг Тюкавина. Агент давит, что игроку пора уходить, если он не получает игрового времени. Как вы на это смотрите?

    — Мне кажется, Тюкавин прибавляет. Против «Ростова» он провел очень хорошую игру. Мы очень довольны.

    — Какие у вас отношения с его агентом, Алексеем Сафоновым?

    — Нормальные, рабочие.

    — Как можете оценить это давление в прессе?

    — Думаю, что комментарий немного был эмоционален и все.

    • 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +686

      SLADE2019 2 часа назад

      А нельзя их вместе со Смоловым попробовать выпустить? Или мешаться будут?

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