Гендиректор «Динамо» ответил агенту Тюкавина, призвавшему выставить игрока на трансфер

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.

— Мы видим, что стало появляться много слухов вокруг Тюкавина. Агент давит, что игроку пора уходить, если он не получает игрового времени. Как вы на это смотрите?

— Мне кажется, Тюкавин прибавляет. Против «Ростова» он провел очень хорошую игру. Мы очень довольны.

— Какие у вас отношения с его агентом, Алексеем Сафоновым?

— Нормальные, рабочие.

— Как можете оценить это давление в прессе?

— Думаю, что комментарий немного был эмоционален и все.