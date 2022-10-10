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  • Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

10 октября 2022, 12:41
4

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном уходе игрока из московского клуба.

«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет.

Но всему есть какой-то предел – если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер.

Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем – у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги.

Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», – заявил агент.

  • 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (4)
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Solist345345
1665396419
Сам агент и подогревает ситуацию. Захотелось комиссионных урвать.
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SLADE2019
1665397101
В данном случае не следует искать в словах агента что то подковерное. Действительно, говорить об игровом времени Тюкавина всем надоело. Пора определяться Тюкавину с будущим. То, что в РПЛ он найдет клуб, к гадалке не ходи.
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Artemka444
1665399773
Эти агенты балаболы ещё тебя!!! Тюкавин пускай доказывает делом!!!
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