Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном уходе игрока из московского клуба.
«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет.
Но всему есть какой-то предел – если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер.
Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем – у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.
У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги.
Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», – заявил агент.
- 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»