Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном уходе игрока из московского клуба.

«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет.

Но всему есть какой-то предел – если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер.

Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем – у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги.

Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», – заявил агент.