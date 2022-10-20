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    Аленичев: «Не видел у Федуна особого желания меня назначать. А его зять спал и видел главным тренером Бердыева»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал об обстоятельствах своего приглашения в московский клуб.

    «Если бы я вернулся в 2015-й и снова нужно было решать, возглавить ли «Спартак», – однозначно сделал бы это.

    Неоднократно говорил, что это была моя мечта. Я долгие годы играл за красно-белых и многое выиграл. Честно говоря, надеялся на более долгое пребывание в качестве главного тренера.

    Но, когда шел, понимал – любая значимая осечка дорого мне обойдется. Учитывая прошлое, когда почти каждый год в «Спартаке» менялись тренеры, четко осознавал, что меня это тоже, скорее всего, ожидает, что терпеть никто не будет.

    Год – это, конечно, мало. Рассчитывал выиграть с командой чемпионат или хотя бы Кубок.

    Однако прекрасно понимал, что Леонид Федун взял меня не столько по собственному желанию, сколько под давлением общественного мнения. Не видел у него особого желания меня назначать.

    Тем более что его зять Юхан Гераскин спал и видел на посту главного тренера Курбана Бердыева.

    Несмотря на все это, я пошел в «Спартак». Потому что мечтал тренировать красно-белых и просто не мог отказаться от такого шанса. Думал: а вдруг его больше не будет никогда? И надеялся, что смогу переломить ситуацию, переубедить владельца «Спартака».

    Три года проработал в «Арсенале», и, наверное, можно было взять кого-нибудь из серединки Премьер-лиги, накопить опыта. Но исходил из того, что в «Спартак» два раза не зовут», – объяснил Аленичев.

    • Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Он остается без работы с мая 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3891

      Питерский князь 12 минут назад

      Такой позор тренировать и радоваться.
      Срать и витирать рукой, а руку об костюм, тоже самое.
      :)))

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