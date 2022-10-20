Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аленичев: «Не видел у Федуна особого желания меня назначать. А его зять спал и видел главным тренером Бердыева»

Аленичев: «Не видел у Федуна особого желания меня назначать. А его зять спал и видел главным тренером Бердыева»

20 октября 2022, 12:59
1

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал об обстоятельствах своего приглашения в московский клуб.

«Если бы я вернулся в 2015-й и снова нужно было решать, возглавить ли «Спартак», – однозначно сделал бы это.

Неоднократно говорил, что это была моя мечта. Я долгие годы играл за красно-белых и многое выиграл. Честно говоря, надеялся на более долгое пребывание в качестве главного тренера.

Но, когда шел, понимал – любая значимая осечка дорого мне обойдется. Учитывая прошлое, когда почти каждый год в «Спартаке» менялись тренеры, четко осознавал, что меня это тоже, скорее всего, ожидает, что терпеть никто не будет.

Год – это, конечно, мало. Рассчитывал выиграть с командой чемпионат или хотя бы Кубок.

Однако прекрасно понимал, что Леонид Федун взял меня не столько по собственному желанию, сколько под давлением общественного мнения. Не видел у него особого желания меня назначать.

Тем более что его зять Юхан Гераскин спал и видел на посту главного тренера Курбана Бердыева.

Несмотря на все это, я пошел в «Спартак». Потому что мечтал тренировать красно-белых и просто не мог отказаться от такого шанса. Думал: а вдруг его больше не будет никогда? И надеялся, что смогу переломить ситуацию, переубедить владельца «Спартака».

Три года проработал в «Арсенале», и, наверное, можно было взять кого-нибудь из серединки Премьер-лиги, накопить опыта. Но исходил из того, что в «Спартак» два раза не зовут», – объяснил Аленичев.

  • Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Он остается без работы с мая 2019 года.

Еще по теме:
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай» 1
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы» 30
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1666263618
С приходом Аленичева у красно-белых возродилась надежда, команду и тренера поддерживали и было крайне обидно, когда Федун жестоко оборвал весь этот позитив.
Ответить
Главные новости
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
2
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
6
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
8
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Все новости
Все новости
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
2
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
21
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
5
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
31
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+