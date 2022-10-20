Аленичев: «Не видел у Федуна особого желания меня назначать. А его зять спал и видел главным тренером Бердыева»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал об обстоятельствах своего приглашения в московский клуб.

«Если бы я вернулся в 2015-й и снова нужно было решать, возглавить ли «Спартак», – однозначно сделал бы это.

Неоднократно говорил, что это была моя мечта. Я долгие годы играл за красно-белых и многое выиграл. Честно говоря, надеялся на более долгое пребывание в качестве главного тренера.

Но, когда шел, понимал – любая значимая осечка дорого мне обойдется. Учитывая прошлое, когда почти каждый год в «Спартаке» менялись тренеры, четко осознавал, что меня это тоже, скорее всего, ожидает, что терпеть никто не будет.

Год – это, конечно, мало. Рассчитывал выиграть с командой чемпионат или хотя бы Кубок.

Однако прекрасно понимал, что Леонид Федун взял меня не столько по собственному желанию, сколько под давлением общественного мнения. Не видел у него особого желания меня назначать.

Тем более что его зять Юхан Гераскин спал и видел на посту главного тренера Курбана Бердыева.

Несмотря на все это, я пошел в «Спартак». Потому что мечтал тренировать красно-белых и просто не мог отказаться от такого шанса. Думал: а вдруг его больше не будет никогда? И надеялся, что смогу переломить ситуацию, переубедить владельца «Спартака».

Три года проработал в «Арсенале», и, наверное, можно было взять кого-нибудь из серединки Премьер-лиги, накопить опыта. Но исходил из того, что в «Спартак» два раза не зовут», – объяснил Аленичев.