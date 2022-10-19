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    Агент Лунева сообщил, что вратарь хочет уйти из «Байера»

    Агент Андрея Лунева Антон Смирнов допустил, что вратарь в ближайшее время уйдет из «Байера».

    • Россиянин провел за «Байер» всего один матч в этом сезоне Бундеслиги.
    • Команду недавно возглавил Хаби Алонсо.

    – Разговора Лунева с Хаби Алонсо не было, индивидуальные беседы ни с кем пока не ведутся. И мы пока никакие разговоры не инициируем. Сейчас не время. У команды очень напряженный календарь, до 12 ноября проведут восемь матчей. Да, в последних двух играх Градецки пропустил восемь мячей, но ни в одном из них его вины нет. Он еще и выручил в нескольких моментах. Так что тут нельзя говорить, что Андрею несправедливо не дали шанс.

    – Каковы шансы, что зимой Лунев уйдет?

    – Все зависит от позиции клуба и того, какие будут варианты. Мы с уважением относимся к «Байеру». Но желание уйти на сегодня скорее есть, чем его нет. Сидеть еще полгода на замене – слишком большая роскошь для Андрея. В ближайшее время поговорим с «Байером» и определимся с планами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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