Суперлигу попытаются запустить в 2024 году

Европейская Суперлига может быть запущена в ближайшие 2-3 года.
По информации Financial Times, новый генеральный директор проекта Бернд Райхарт назвал реалистичным вариант с запуском турнира в сезоне-2024/25.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: Financial Times