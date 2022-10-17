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    Мбаппе ответил на слухи о желании покинуть «ПСЖ» в январе

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на информацию по поводу своего будущего.

    • СМИ писали, что 23-летний футболист хочет покинуть команду уже зимой.
    • Сообщалось, что француз чувствует себя обманутым, поскольку клуб не выполнил обещания, которые ему давались при продлении контракта в мае.

    «Я очень счастлив и никогда не просил о трансфере в январе. Эти новости не имеют ничего общего с реальностью. Я был так же шокирован, как и все остальные.

    Просто скажу, что это полная ложь», – заявил Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2002

      Bozigit 4 часа назад

      Надоел этот толстосум.

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