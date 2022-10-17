Мбаппе ответил на слухи о желании покинуть «ПСЖ» в январе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на информацию по поводу своего будущего.

СМИ писали, что 23-летний футболист хочет покинуть команду уже зимой.

Сообщалось, что француз чувствует себя обманутым, поскольку клуб не выполнил обещания, которые ему давались при продлении контракта в мае.

«Я очень счастлив и никогда не просил о трансфере в январе. Эти новости не имеют ничего общего с реальностью. Я был так же шокирован, как и все остальные.

Просто скажу, что это полная ложь», – заявил Мбаппе.