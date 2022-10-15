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    Гвардиола оценил шансы «Ливерпуля» вернуться в чемпионскую гонку АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что рано списывать «Ливерпуль» со счетом в борьбе за победу в АПЛ.

    «Если бы оставалось десять туров до конца чемпионата, я бы сказал, что «Ливерпуль» не сможет догнать лидера.

    Но сейчас, думаю, все еще возможно, потому что нас ждет чемпионат мира посреди сезона», – сказал Гвардиола.

    • «Ливерпуль» неудачно начал сезон и идет на 11-м месте в АПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Арсенала» – 14 очков при одном матче в запасе.
    • Завтра мерсисайдцы примут «Манчестер Сити» в 18:30 мск.

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    Источник: Sky Sports

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