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  • Гвардиола оценил шансы «Ливерпуля» вернуться в чемпионскую гонку АПЛ

Гвардиола оценил шансы «Ливерпуля» вернуться в чемпионскую гонку АПЛ

15 октября 2022, 13:59
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что рано списывать «Ливерпуль» со счетом в борьбе за победу в АПЛ.

«Если бы оставалось десять туров до конца чемпионата, я бы сказал, что «Ливерпуль» не сможет догнать лидера.

Но сейчас, думаю, все еще возможно, потому что нас ждет чемпионат мира посреди сезона», – сказал Гвардиола.

  • «Ливерпуль» неудачно начал сезон и идет на 11-м месте в АПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Арсенала» – 14 очков при одном матче в запасе.
  • Завтра мерсисайдцы примут «Манчестер Сити» в 18:30 мск.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Maxi_7
1665833187
На самом деле если завтра Ливерпуль обыграет Сити, то с учётом того, что у красных ещё игра в запасе они от Сити будут отставать на 7 очков, так что в принципе то конечно всё реально, другой вопрос, если Ливер победит это будет разовая акция или мерсисайд пойдёт на выздоровление, увидим.
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zigbert
1665857036
Ливерпулю было бы проще если бы лидеры АПЛ стали терять очки. А так потеряно уже много очков.
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