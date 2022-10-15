Гвардиола оценил шансы «Ливерпуля» вернуться в чемпионскую гонку АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что рано списывать «Ливерпуль» со счетом в борьбе за победу в АПЛ.
«Если бы оставалось десять туров до конца чемпионата, я бы сказал, что «Ливерпуль» не сможет догнать лидера.
Но сейчас, думаю, все еще возможно, потому что нас ждет чемпионат мира посреди сезона», – сказал Гвардиола.
- «Ливерпуль» неудачно начал сезон и идет на 11-м месте в АПЛ.
- Отставание от лидирующего «Арсенала» – 14 очков при одном матче в запасе.
- Завтра мерсисайдцы примут «Манчестер Сити» в 18:30 мск.
Источник: Sky Sports