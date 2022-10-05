«Тебе дают работать, несмотря на разгромные поражения. Мечта». Ринат Билялетдинов – о Слуцком

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поговорил о нынешнем тренере команды Леониде Слуцком.
«Для тренера такое доверие – мечта. Тебе дают спокойно работать, несмотря на разгромные поражения.
Претензии болельщиков понимаю, они оправданы. Но такое есть везде. Думаю, в «Локомотиве» сейчас тоже есть крики об отставке», – сказал Билялетдинов.
- «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге» (1:2).
- Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
- «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»