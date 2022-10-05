«Тебе дают работать, несмотря на разгромные поражения. Мечта». Ринат Билялетдинов – о Слуцком

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поговорил о нынешнем тренере команды Леониде Слуцком.

«Для тренера такое доверие – мечта. Тебе дают спокойно работать, несмотря на разгромные поражения.

Претензии болельщиков понимаю, они оправданы. Но такое есть везде. Думаю, в «Локомотиве» сейчас тоже есть крики об отставке», – сказал Билялетдинов.