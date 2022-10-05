Президент ФНЛ Измайлов: «Сделаем все, чтобы остановки чемпионата не было»

Наиль Измайлов, президент ФНЛ, поговорил о проведении турниров в условиях частичной мобилизации в России.

«Да, по клубам возникают такие вопросы. Могу ответить только словами министра спорта, что спортивный мир так же поддается всем законом РФ. Лига, конечно, будет думать о том, как сделать все для того, чтобы остановки чемпионата не было», – сказал Измайлов.