Президент ФНЛ Измайлов: «Сделаем все, чтобы остановки чемпионата не было»

Наиль Измайлов, президент ФНЛ, поговорил о проведении турниров в условиях частичной мобилизации в России.
«Да, по клубам возникают такие вопросы. Могу ответить только словами министра спорта, что спортивный мир так же поддается всем законом РФ. Лига, конечно, будет думать о том, как сделать все для того, чтобы остановки чемпионата не было», – сказал Измайлов.
- Частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин.
- Повестки приходят в том числе спортсменам.
- Измайлова избрали на пост накануне.
Источник: Sport24