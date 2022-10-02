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    АПЛ. «Манчестер Сити» вынес «МЮ» – 6:3! У Холанда и Фодена хет-трики

    «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ – 6:3.

    По три гола забили Фил Фоден и Эрлинг Холанд. У норвежца еще две результативные передачи.

    «Сити» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на одно очко. «МЮ» идет шестым (12 очков).

    Англия. АПЛ. 9-й тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3 (4:0)

    Голы: 1:0 – Фоден, 8; 2:0 – Холанд, 34; 3:0 – Холанд, 37; 4:0 – Фоден, 44; 4:1 – Антони, 56; 5:1 – Холанд, 64; 6:1 – Фоден, 73; 6:2 – Марсьяль, 84; 6:3 – Марсьяль, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1890

      Maxi_7 32 минуты назад

      Как у них там поётся: "Горе,горе ман юнайтед...".

      0
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      Рейтинг: +69

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Такой Зенит может и МС разнести

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25822

      JTherry 1 час назад

      пока "немытые" леги разбирались с колхозом из Ростова, МанСити вынес МЮ в одну калитку...) Холланд - машина по забиванию голов..!

      1
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      Рейтинг: +69

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > JTherry 1 час назад

      Холонд сам колхоз Дробышь

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      Рейтинг: +3179

      uBaH_ 1 час назад

      Пламенный привет летит парижской черепашке, которая собиралась ЗМ выигрывать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      САНЁК17 1 час назад

      Забили голы кому не лень, тренер конечно ошибся со составом, нужно было казимеро ставить против Холланда, такого разгрома может и не было

      0
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      Рейтинг: +13929

      Skull_Boy 1 час назад

      Пока Сити подписывает машин МЮ берет непонятных ноунеймов и пенсионеров из Испании

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