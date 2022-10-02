АПЛ. «Манчестер Сити» вынес «МЮ» – 6:3! У Холанда и Фодена хет-трики

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ – 6:3.

По три гола забили Фил Фоден и Эрлинг Холанд. У норвежца еще две результативные передачи.

«Сити» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на одно очко. «МЮ» идет шестым (12 очков).

Англия. АПЛ. 9-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3 (4:0)

Голы: 1:0 – Фоден, 8; 2:0 – Холанд, 34; 3:0 – Холанд, 37; 4:0 – Фоден, 44; 4:1 – Антони, 56; 5:1 – Холанд, 64; 6:1 – Фоден, 73; 6:2 – Марсьяль, 84; 6:3 – Марсьяль, 90.

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