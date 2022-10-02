129 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии

Встреча 11-го тура чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) завершилась смертельной давкой. По данным источника, погибли 129 человек.
Стадион на дерби был переполнен. После поражения фанаты «Аремы» устроили беспорядки, выбежали на поле, где началась стычка с полицией. Были применены дубинки и гранаты со слезоточивым газом.
Болельщики стали убегать с поля, что спровоцировало давку. Десятки людей оказались затоптанными. Среди погибших есть и полицейские.
- Чемпионат Индонезии приостановлен.
- «Ареме» запрещено до конца сезона играть на домашнем стадионе.
- Население Индонезии – 275 773 800 чел. (февраль 2022 г.).
Источник: Reuters