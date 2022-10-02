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    129 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии

    Встреча 11-го тура чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) завершилась смертельной давкой. По данным источника, погибли 129 человек.

    Стадион на дерби был переполнен. После поражения фанаты «Аремы» устроили беспорядки, выбежали на поле, где началась стычка с полицией. Были применены дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

    Болельщики стали убегать с поля, что спровоцировало давку. Десятки людей оказались затоптанными. Среди погибших есть и полицейские.

    • Чемпионат Индонезии приостановлен.
    • «Ареме» запрещено до конца сезона играть на домашнем стадионе.
    • Население Индонезии – 275 773 800 чел. (февраль 2022 г.).

    Источник: Reuters

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2901

      Ziklop 46 минут назад

      что нам до азии, сколько погибает наших каждый день, благодаря лампасам, почему их еще не утилизировали? каждый день в разы больше а клоуны в лампасах врут и врут.

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      Рейтинг: +5635

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Соболезнования их близким. Массовая давка это ужасно. У нас тоже когда в метро едешь перед матчем все девушки из вагонов выходят женщинами а толстые плоскими как камбалы.но как то давно обходилось без крайностей

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