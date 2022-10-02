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  • 129 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии

129 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии

2 октября 2022, 09:15
4

Встреча 11-го тура чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) завершилась смертельной давкой. По данным источника, погибли 129 человек.

Стадион на дерби был переполнен. После поражения фанаты «Аремы» устроили беспорядки, выбежали на поле, где началась стычка с полицией. Были применены дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Болельщики стали убегать с поля, что спровоцировало давку. Десятки людей оказались затоптанными. Среди погибших есть и полицейские.

  • Чемпионат Индонезии приостановлен.
  • «Ареме» запрещено до конца сезона играть на домашнем стадионе.
  • Население Индонезии – 275 773 800 чел. (февраль 2022 г.).

Источник: Reuters
Весь мир
Комментарии (4)
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ilichkadr
1664698451
Дикие люди, погибли из-за собственной глупости и дурости. P.S. Чем-то напомнило чемпионский матч Спартака. когда после окончания игры оголтелая толпа выбежала на поле, ломала ворота, рвала сетку , грызла от счастья траву................
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