129 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии

Встреча 11-го тура чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) завершилась смертельной давкой. По данным источника, погибли 129 человек.

Стадион на дерби был переполнен. После поражения фанаты «Аремы» устроили беспорядки, выбежали на поле, где началась стычка с полицией. Были применены дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Болельщики стали убегать с поля, что спровоцировало давку. Десятки людей оказались затоптанными. Среди погибших есть и полицейские.