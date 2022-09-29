«Мне это не мешает концентрироваться на футболе». Игнатьев – о мобилизации в России

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, влияют ли на него новости о частичной мобилизации.

– Баринов недавно рассказывал, что из-за последних новостей ему очень трудно переключаться на футбол. Как лично у тебя с этим дела?

– Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются.

Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе.

Я – профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело.

– То есть никакой тревожности у тебя сейчас нет?

– Да у меня вообще нет тревожности.