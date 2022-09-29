«Мне это не мешает концентрироваться на футболе». Игнатьев – о мобилизации в России

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, влияют ли на него новости о частичной мобилизации.
– Баринов недавно рассказывал, что из-за последних новостей ему очень трудно переключаться на футбол. Как лично у тебя с этим дела?
– Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются.
Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе.
Я – профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело.
– То есть никакой тревожности у тебя сейчас нет?
– Да у меня вообще нет тревожности.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
- То же самое касается других видов спорта.
Источник: Sport24