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    «Мне это не мешает концентрироваться на футболе». Игнатьев – о мобилизации в России

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, влияют ли на него новости о частичной мобилизации.

    – Баринов недавно рассказывал, что из-за последних новостей ему очень трудно переключаться на футбол. Как лично у тебя с этим дела?

    – Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются.

    Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе.

    Я – профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело.

    – То есть никакой тревожности у тебя сейчас нет?

    – Да у меня вообще нет тревожности.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Sport24

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