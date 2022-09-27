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    Конькобежец Арефьев отрубил себе кончики двух пальцев топором

    Российский конькобежец Артем Арефьев сообщил о получении увечий.

    «Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальца левой руки топором, указательный и большой.

    А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», – написал спортсмен в своем телеграм-канале.

    В комментарии для «Матч ТВ» Арефьев заявил, что, несмотря на случившееся, надеется выступить на первых стартах сезона в Коломне.

    «100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы», – сказал конькобежец.

    Источник: телеграм-канал Артема Арефьева

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1425

      jek718875 58 минут назад

      Главное в нашем деле 21-й палец не отрубить

      0
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      Рейтинг: +3170

      acor94 1 час назад

      Это чтоб в армию не идти?)

      1
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      Рейтинг: +3170

      acor94 > абракадабра 28 45 минут назад

      Ещё нет.

      0
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      Рейтинг: +3170

      acor94 > абракадабра 28 28 минут назад

      Конечно, чем на спусковой крючок то нажимать буду?

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      Рейтинг: +3170

      acor94 > абракадабра 28 20 минут назад

      Ну ты придумал, это ж не я сам выбираю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3170

      acor94 > абракадабра 28 17 минут назад

      В такой ситуации личные страхи должны отходить на второй план. Куда страшнее предать страну в которой живём.

      2
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      Рейтинг: +5890

      Беспонтий 1 час назад

      внештатных ситуаций будет много
      как и вопросов

      4
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