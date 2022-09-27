Конькобежец Арефьев отрубил себе кончики двух пальцев топором

Российский конькобежец Артем Арефьев сообщил о получении увечий.
«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальца левой руки топором, указательный и большой.
А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», – написал спортсмен в своем телеграм-канале.
В комментарии для «Матч ТВ» Арефьев заявил, что, несмотря на случившееся, надеется выступить на первых стартах сезона в Коломне.
«100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы», – сказал конькобежец.
Источник: телеграм-канал Артема Арефьева