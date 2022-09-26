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В РФС назвали причину отказа от платных обращений в ЭСК

26 сентября 2022, 08:56
2

Глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса объяснил, почему не была реализована реформа обращений в экспертно-судейскую комиссию.

Предполагалось, что обращения в ЭСК станут платными для клубов РПЛ, однако впоследствии от этой идеи отказались.

– Первая треть сезона – все прошло не хуже, чем в прошлом году, это уже хорошо, но есть куда расти.

– Была информация о том, что обращения в ЭСК будут платными. Почему не стали вводить плату?

– На наш взгляд, это должно быть демократичным. Нас подмывало сделать обращения платными, потому что бывает, что жалобы даже не попадают под положение об ЭСК.

Я утрирую, но, например – неправильно вброшен аут, неправильно назначен штрафной, после которого ничего не произошло.

Несмотря на такие обращения, мы оставили клубам не только РПЛ, но и второго дивизиона и ЮФЛ возможность обращаться к нам, чтобы мы могли своей компетентной позицией объяснить и обосновать решение. Чтобы клубы понимали, как действовать в дальнейшем.

– Чаще обращаются клубы или департамент судейства?

– Конечно, клубы, но в ЭСК также могут направить обращение департамент судейства и департамент инспектирования.

Здесь нет недоверия или другой причины, просто рабочий процесс, который ставит целью найти выверенное, правильное решение в каждом моменте.

– Нет ли давления на ЭСК?

– Конечно, нет. Мы выражаем свое мнение, мы можем спорить, не соглашаться, у нас мнение выражается в добровольном порядке.

По результатам голосования принимается решение, которое доводится до футбольной общественности.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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paracetamol
1664174345
Они хотят и взятки брать и чтобы еще им платили за отписки?
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vladimir-7
1664186619
Главное, чтобы рассмотрение обращений и заключения ЭСК по ним, было объективным и справедливым, судьям, ведь, тоже надо знать, где они ошиблись, чтобы в дальнейшем не повторять аналогичных ошибок.
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