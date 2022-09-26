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    В РФС назвали причину отказа от платных обращений в ЭСК

    Глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса объяснил, почему не была реализована реформа обращений в экспертно-судейскую комиссию.

    Предполагалось, что обращения в ЭСК станут платными для клубов РПЛ, однако впоследствии от этой идеи отказались.

    – Первая треть сезона – все прошло не хуже, чем в прошлом году, это уже хорошо, но есть куда расти.

    – Была информация о том, что обращения в ЭСК будут платными. Почему не стали вводить плату?

    – На наш взгляд, это должно быть демократичным. Нас подмывало сделать обращения платными, потому что бывает, что жалобы даже не попадают под положение об ЭСК.

    Я утрирую, но, например – неправильно вброшен аут, неправильно назначен штрафной, после которого ничего не произошло.

    Несмотря на такие обращения, мы оставили клубам не только РПЛ, но и второго дивизиона и ЮФЛ возможность обращаться к нам, чтобы мы могли своей компетентной позицией объяснить и обосновать решение. Чтобы клубы понимали, как действовать в дальнейшем.

    – Чаще обращаются клубы или департамент судейства?

    – Конечно, клубы, но в ЭСК также могут направить обращение департамент судейства и департамент инспектирования.

    Здесь нет недоверия или другой причины, просто рабочий процесс, который ставит целью найти выверенное, правильное решение в каждом моменте.

    – Нет ли давления на ЭСК?

    – Конечно, нет. Мы выражаем свое мнение, мы можем спорить, не соглашаться, у нас мнение выражается в добровольном порядке.

    По результатам голосования принимается решение, которое доводится до футбольной общественности.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17123

      paracetamol 3 часа назад

      Они хотят и взятки брать и чтобы еще им платили за отписки?

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