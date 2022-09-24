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    Коваленко: «Бразильчики из «Зенита» крутят тебя туда-сюда, могут между ног прокинуть»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился впечатлениями от матчей против «Зенита».

    – Что скажешь про картину, которую мы имеем в РПЛ? «Зенит» – это космос?

    – Да, космос. С их бразильчиками, конечно, можно играть, но только если им вообще мяч не отдавать. Они тебя крутят туда-сюда, могут между ног прокинуть.

    Но если не ошибаться в простых ситуациях, то все будет нормально. А как ошибешься – они забирают мяч и начинают нас валтузить.

    – При этом «Крылья» обыграли в Кубке «Зенит».

    – Там вышла, конечно, не самая основа «Зенита», но много ребят, которые выступают за сборную России, а это само по себе уровень. Однако победа все равно была приятной.

    – Бразильцы из Петербурга вообще другой уровень? Нам до него можно добраться?

    – Слушайте, ну те, кто в Бразилии родился, они априори техничные. А касательно «можно ли до их уровня добраться» – мне кажется, многое идет от детских школ.

    – «Зенит» – уже чемпион?

    – ЦСКА и «Спартак» в этом отношении составят конкуренцию, думаю. Отмечу Абаскаля – как по мне, топовый тренер. «Спартак» с ним точно поборется за тройку.

    • «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда лидирует в чемпионате с отрывом в 4 балла.
    • Следующий соперник – «Ростов».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1510

      PNZ1985 27 минут назад

      Что может ещё сказать ребёнок 2003 года рождения)

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