Коваленко: «Бразильчики из «Зенита» крутят тебя туда-сюда, могут между ног прокинуть»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился впечатлениями от матчей против «Зенита».

– Что скажешь про картину, которую мы имеем в РПЛ? «Зенит» – это космос?

– Да, космос. С их бразильчиками, конечно, можно играть, но только если им вообще мяч не отдавать. Они тебя крутят туда-сюда, могут между ног прокинуть.

Но если не ошибаться в простых ситуациях, то все будет нормально. А как ошибешься – они забирают мяч и начинают нас валтузить.

– При этом «Крылья» обыграли в Кубке «Зенит».

– Там вышла, конечно, не самая основа «Зенита», но много ребят, которые выступают за сборную России, а это само по себе уровень. Однако победа все равно была приятной.

– Бразильцы из Петербурга вообще другой уровень? Нам до него можно добраться?

– Слушайте, ну те, кто в Бразилии родился, они априори техничные. А касательно «можно ли до их уровня добраться» – мне кажется, многое идет от детских школ.

– «Зенит» – уже чемпион?

– ЦСКА и «Спартак» в этом отношении составят конкуренцию, думаю. Отмечу Абаскаля – как по мне, топовый тренер. «Спартак» с ним точно поборется за тройку.