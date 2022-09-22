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    «Реал» не намерен подписывать Мбаппе в будущем

    В «Реале» не собираются возвращаться к вопросу о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Мадридский клуб считает предателем 23-летнего футболиста, отказавшего им в конце мая.

    По мнению представителей «Реала», француз и его семья использовали клуб, чтобы договориться с «ПСЖ» о рекордной зарплате в размере 96 миллионов евро в год после уплаты налогов и получении 100-миллионного подписного бонуса.

    Также в «Реале» уверены, что болельщики уже не примут форварда.

    • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • У него была устная договоренность с «Реалом».

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    Источник: El Debate

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2981

      Dgad 1 час назад

      Ну и правильно, пусть гниет в лиге фермеров и скоро о нем все забудут.

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