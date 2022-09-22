«Реал» не намерен подписывать Мбаппе в будущем

В «Реале» не собираются возвращаться к вопросу о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб считает предателем 23-летнего футболиста, отказавшего им в конце мая.

По мнению представителей «Реала», француз и его семья использовали клуб, чтобы договориться с «ПСЖ» о рекордной зарплате в размере 96 миллионов евро в год после уплаты налогов и получении 100-миллионного подписного бонуса.

Также в «Реале» уверены, что болельщики уже не примут форварда.