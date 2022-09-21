Месси в 2020 году просил включить в контракт с «Барселоной» пункт об отступных в 10 тысяч

Стало известно, какой контракт с «Барселоной» требовал нападающий Лионель Месси в 2020 году.

Аргентинец просил соглашение до 2023 года, бонус за подпись в 10 миллионов евро. Еще игрок требовал выплатить ему на три процента бОльшую сумму, чем ту, которую он потерял во время пандемии и остановки турниров.

Также был запрос прописать отступные в размере 10 тысяч евро.