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    Стало известно, на каких условиях Месси был готов остаться в «Барсе»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси мог остаться в «Барселоне» при удовлетворении определенных условий.

    По информации COPE, аргентинец при переговорах о продлении контракта требовал у клуба подписной бонус в размере 10 миллионов евро и компенсацию суммы, которую он потерял, согласившись сократить зарплату во время пандемии.

    Месси также требовал установить в контракте сумму отступных в размере 10 тысяч евро, чтобы в любой момент покинуть клуб.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • Год назад он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Контракт нападающего с парижанами истекает следующим летом, но в договоре есть опция продления еще на один сезон.

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    Источник: COPE

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