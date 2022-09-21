Стало известно, на каких условиях Месси был готов остаться в «Барсе»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси мог остаться в «Барселоне» при удовлетворении определенных условий.
По информации COPE, аргентинец при переговорах о продлении контракта требовал у клуба подписной бонус в размере 10 миллионов евро и компенсацию суммы, которую он потерял, согласившись сократить зарплату во время пандемии.
Месси также требовал установить в контракте сумму отступных в размере 10 тысяч евро, чтобы в любой момент покинуть клуб.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- Год назад он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Контракт нападающего с парижанами истекает следующим летом, но в договоре есть опция продления еще на один сезон.
Источник: COPE