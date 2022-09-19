Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Не увидел ничего нового». Гаранин – о стажировке у Слуцкого

    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин порассуждал о стажировках у других специалистов.

    – Было бы вам интересно съездить на стажировку к какому-нибудь известному тренеру?

    – Наверное, интересно. Можно приехать в Англию и Германию и увидеть инфраструктуру, когда чуть ли не у каждого футболиста есть реабилитолог, тренер по физподготовке.

    Только в этом плане. А так, мне интересно то, что происходит здесь. Сейчас времени нет куда-то ехать.

    На самом деле, расскажу историю. Когда я сейчас учился, надо было самостоятельно найти стажировку у какого-нибудь тренера с категорией Pro.

    Я летал к Слуцкому, а человек пять из нашей группы отправились в один наш клуб.

    После Нового года настает время отчетов, каждый должен рассказать, как все прошло. Четыре человека, кто ездил туда, говорят: «Ой, так все здорово, тренер такой открытый, все нам показал, мы бы еще поехали».

    Тут выходит пятый тренер и говорит: «Что вы тут рассказываете? Я задаю тренеру вопрос про подготовку и упражнения, а он отвечает: «Небо голубое, трава зеленая». Впустую мы с вами съездили».

    Я не думаю, что Гвардиола или Клопп будут рассказывать детали. Увидеть упражнение «квадрат» можно и в ютубе. Никто не расскажет, почему он делает так, почему такой цикл, такие нагрузки.

    Просто покушаем на базе, посмотрим поля, увидим академию и все. В Испании можно вина попить. Но глобально стажировка не поможет стать сильнее.

    Если тренер сядет и расскажет все детали, тогда да. На восстановление, в тренажерный зал вас не пустят. Посадят наверх – будете оттуда смотреть.

    Потом сфотографируетесь – и все. У меня теперь есть фотография с Леонидом Викторовичем Слуцким.

    – Слуцкий ничего не дал?

    Он очень открытый. Но я для себя не увидел ничего нового. Когда смотрел недельный цикл, для себя ничего не взял.

    Я видел упражнения и мне показалось, что у нас чуть больше деталей. Но я не говорю, что мы лучше.

    Вопрос стажировок в том, есть ли у тебя суперзнакомый, который хорошо знаком с условным Анчелотти и готов сказать ему: «Карло, приедет Гаранин. Прошу, расскажи ему все и пусти его в процесс».

    Тогда 100 процентов надо продавать квартиру, покупать билеты и ехать на стажировку.

    Новости по теме
    Тренер «Сочи» Гаранин ответил, интересовался ли клуб Дзюбой и Кокориным 1
    Гаранин: «Агаларов оказался слишком дорогим для «Сочи» 1
    Гаранин: «Буду только рад, если Мелкадзе будет играть за Грузию. Кому от этого будет плохо?»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23256

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      А кто сказал, что у Слуцкого победоносно выведшего Рубин из РПЛ в Первую лигу можно чему-то научиться? Ну, если только распилу при покупке и продаже игроков...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Эном айс 1 час назад

      О,какой разговорчивый..)
      Что с тобой сделал РПЛ, парень? Такой молодой, а уже Вадим Гаранин .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11