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  • «Не увидел ничего нового». Гаранин – о стажировке у Слуцкого

«Не увидел ничего нового». Гаранин – о стажировке у Слуцкого

19 сентября 2022, 12:11
3

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин порассуждал о стажировках у других специалистов.

– Было бы вам интересно съездить на стажировку к какому-нибудь известному тренеру?

– Наверное, интересно. Можно приехать в Англию и Германию и увидеть инфраструктуру, когда чуть ли не у каждого футболиста есть реабилитолог, тренер по физподготовке.

Только в этом плане. А так, мне интересно то, что происходит здесь. Сейчас времени нет куда-то ехать.

На самом деле, расскажу историю. Когда я сейчас учился, надо было самостоятельно найти стажировку у какого-нибудь тренера с категорией Pro.

Я летал к Слуцкому, а человек пять из нашей группы отправились в один наш клуб.

После Нового года настает время отчетов, каждый должен рассказать, как все прошло. Четыре человека, кто ездил туда, говорят: «Ой, так все здорово, тренер такой открытый, все нам показал, мы бы еще поехали».

Тут выходит пятый тренер и говорит: «Что вы тут рассказываете? Я задаю тренеру вопрос про подготовку и упражнения, а он отвечает: «Небо голубое, трава зеленая». Впустую мы с вами съездили».

Я не думаю, что Гвардиола или Клопп будут рассказывать детали. Увидеть упражнение «квадрат» можно и в ютубе. Никто не расскажет, почему он делает так, почему такой цикл, такие нагрузки.

Просто покушаем на базе, посмотрим поля, увидим академию и все. В Испании можно вина попить. Но глобально стажировка не поможет стать сильнее.

Если тренер сядет и расскажет все детали, тогда да. На восстановление, в тренажерный зал вас не пустят. Посадят наверх – будете оттуда смотреть.

Потом сфотографируетесь – и все. У меня теперь есть фотография с Леонидом Викторовичем Слуцким.

– Слуцкий ничего не дал?

Он очень открытый. Но я для себя не увидел ничего нового. Когда смотрел недельный цикл, для себя ничего не взял.

Я видел упражнения и мне показалось, что у нас чуть больше деталей. Но я не говорю, что мы лучше.

Вопрос стажировок в том, есть ли у тебя суперзнакомый, который хорошо знаком с условным Анчелотти и готов сказать ему: «Карло, приедет Гаранин. Прошу, расскажи ему все и пусти его в процесс».

Тогда 100 процентов надо продавать квартиру, покупать билеты и ехать на стажировку.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Сочи Слуцкий Леонид Гаранин Вадим
Комментарии (3)
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Эном айс
1663579226
О,какой разговорчивый..) Что с тобой сделал РПЛ, парень? Такой молодой, а уже Вадим Гаранин .
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DOCTOR PENALTY
1663582163
А кто сказал, что у Слуцкого победоносно выведшего Рубин из РПЛ в Первую лигу можно чему-то научиться? Ну, если только распилу при покупке и продаже игроков...
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Бан
1663593460
Студенты так же, одни не видят ничего нового в лекциях профессоров, другие, восторгаются новыми знаниями. Причем, в большинстве своем, первые, будущие нули, а вторые, специалисты)
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