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    «Чистый русофоб». Червиченко – о будущем спортивном директоре «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал решение московского клуба пригласить Пола Эшуорта на пост спортивного директора.

    «Во-первых, не очень понимаю, зачем брать иностранца. Во-вторых, зачем брать англичанина – представителя страны русофобов.

    А если кто-то поинтересуется, то эта кандидатура – это чистый русофоб, который того же Норманна три трансферных окна отговаривал от перехода в «Ростов».

    Рассказывал, что Россия – это грязь, слякоть, там ходят медведи, что стадион в Ростове на пять тысяч мест и тому подобное.

    И только когда Норманну показали этот стадион перед чемпионатом мира, тогда уже всe стало понятно», – рассказал Червиченко.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11450

      Алексей З 5 минут назад

      Вот он истинный патриот, и ху...ня что живёт в Монако.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17464

      житель СПб 17 минут назад

      Если все так - то как можно такого человека брать в российский клуб?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Niklas80 43 минуты назад

      Клиника.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5718

      Беспонтий 1 час назад

      ну высказался червь
      ну не сказать чтоб очень мило
      а где ты нынче видел русофилов?
      --
      ах да
      за одного чистого потом двух нечистых дадут
      ну как у нас
      в зените)
      но это уже совсем другая история..

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