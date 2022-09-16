«Чистый русофоб». Червиченко – о будущем спортивном директоре «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал решение московского клуба пригласить Пола Эшуорта на пост спортивного директора.
«Во-первых, не очень понимаю, зачем брать иностранца. Во-вторых, зачем брать англичанина – представителя страны русофобов.
А если кто-то поинтересуется, то эта кандидатура – это чистый русофоб, который того же Норманна три трансферных окна отговаривал от перехода в «Ростов».
Рассказывал, что Россия – это грязь, слякоть, там ходят медведи, что стадион в Ростове на пять тысяч мест и тому подобное.
И только когда Норманну показали этот стадион перед чемпионатом мира, тогда уже всe стало понятно», – рассказал Червиченко.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.
Источник: «Чемпионат»