«Чистый русофоб». Червиченко – о будущем спортивном директоре «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал решение московского клуба пригласить Пола Эшуорта на пост спортивного директора.

«Во-первых, не очень понимаю, зачем брать иностранца. Во-вторых, зачем брать англичанина – представителя страны русофобов.

А если кто-то поинтересуется, то эта кандидатура – это чистый русофоб, который того же Норманна три трансферных окна отговаривал от перехода в «Ростов».

Рассказывал, что Россия – это грязь, слякоть, там ходят медведи, что стадион в Ростове на пять тысяч мест и тому подобное.

И только когда Норманну показали этот стадион перед чемпионатом мира, тогда уже всe стало понятно», – рассказал Червиченко.