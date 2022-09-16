Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов раскрыл подробности общения с Головиным до и после матча «Монако» – «Ференцварош»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, о чем разговаривал с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

    • В четверг команды встречались во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
    • Венгры выиграли со счетом 1:0.
    • Для «Ференцвароша» это 6-я победа подряд во всех турнирах.

    «С Головиным пообщался и перед, и после матча. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит – мы знаем, а жизнь – это другое.

    Но в игре он нам доставил достаточно хлопот. Почти вся острота шла от него. Да, не забил, не отдал, но его фланг постоянно обострял.

    Неслучайно тренер «Монако» поменял в перерыве фланг без Головина. Нам помогло, что мы знаем Сашу изнутри, поэтому было полегче к нему готовиться», – сказал Черчесов.

    Новости по теме
    Черчесов оценил результаты «Ференцвароша»
    «После «Динамо» он купил объекты недвижимости в Европе». Гурцкая рассказал, как Черчесов в 2014 году договорился со «Спартаком», но принял «Динамо» 5
    «Ференцварош» при Черчесове улучшил свой прошлогодний результат в Лиге Европы 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11