Черчесов раскрыл подробности общения с Головиным до и после матча «Монако» – «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, о чем разговаривал с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

В четверг команды встречались во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Венгры выиграли со счетом 1:0.

Для «Ференцвароша» это 6-я победа подряд во всех турнирах.

«С Головиным пообщался и перед, и после матча. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит – мы знаем, а жизнь – это другое.

Но в игре он нам доставил достаточно хлопот. Почти вся острота шла от него. Да, не забил, не отдал, но его фланг постоянно обострял.

Неслучайно тренер «Монако» поменял в перерыве фланг без Головина. Нам помогло, что мы знаем Сашу изнутри, поэтому было полегче к нему готовиться», – сказал Черчесов.