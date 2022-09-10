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    «Это Чечня, ублюдки! Я *** вашего парня». Боец UFC Чимаев оскорбил публику после проваленного взвешивания

    Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не будет драться с американцем Нейтом Диасом на турнире UFC 279.

    Он провалил взвешивание, показав перевес почти в 3,5 килограмма.

    Публика встретила Чимаева освистыванием и недовольным гулом, на что боец ответил оскорблениями.

    «Эй, это Чечня, ублюдки! Заткнитесь, ребята! Я *** вашего парня так же, как сделал это вчера за кулисами!

    Мне плевать, я хочу размазать каждого! Я пришел сюда, чтобы *** каждого! Я собираюсь тут все захватить», – заявил Чимаев.

    • Новым соперником Чимаева станет Кевин Холланд.
    • В главном бое UFC 279 подерутся Нейт Диас и Тони Фергюсон.

    Источник: MMA Junkie

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    Сегодня, 10:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +105

      Таврида 6 минут назад

      Казалось бы, причем здесь футбол? Чувствуется железная рука редакторов Спортсру, бггг

      0
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      Рейтинг: +1960

      Bozigit 11 минут назад

      За чем эта публикация?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12044

      ВетеR 17 минут назад

      свежая футбольная новость )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      ScarlettOgusania 21 минуту назад

      Очередной выброс новости, далёкой от футбола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6866

      Из Твери Леха 27 минут назад

      спасибо за очередную футбольную новость!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23236

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Прямая красная карточка!

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      Рейтинг: +17060

      Cleaner 40 минут назад

      А при чем тут футбол???????????????????????

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      Рейтинг: +23236

      DOCTOR PENALTY > Cleaner 28 минут назад

      Это инструкция: как надо вести себя с боснийцами, которые отказываются играть с нашей сборной.

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      Рейтинг: +558

      SLADE2019 > Cleaner 26 минут назад

      Действительно, при чем здесь Бомбардир. ру? Да и Чечня тоже при чем?

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