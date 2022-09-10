«Это Чечня, ублюдки! Я *** вашего парня». Боец UFC Чимаев оскорбил публику после проваленного взвешивания

Казалось бы, причем здесь футбол? Чувствуется железная рука редакторов Спортсру, бггг
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не будет драться с американцем Нейтом Диасом на турнире UFC 279.
Он провалил взвешивание, показав перевес почти в 3,5 килограмма.
Публика встретила Чимаева освистыванием и недовольным гулом, на что боец ответил оскорблениями.
«Эй, это Чечня, ублюдки! Заткнитесь, ребята! Я *** вашего парня так же, как сделал это вчера за кулисами!
Мне плевать, я хочу размазать каждого! Я пришел сюда, чтобы *** каждого! Я собираюсь тут все захватить», – заявил Чимаев.
- Новым соперником Чимаева станет Кевин Холланд.
- В главном бое UFC 279 подерутся Нейт Диас и Тони Фергюсон.