«Это Чечня, ублюдки! Я *** вашего парня». Боец UFC Чимаев оскорбил публику после проваленного взвешивания

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не будет драться с американцем Нейтом Диасом на турнире UFC 279.

Он провалил взвешивание, показав перевес почти в 3,5 килограмма.

Публика встретила Чимаева освистыванием и недовольным гулом, на что боец ответил оскорблениями.

«Эй, это Чечня, ублюдки! Заткнитесь, ребята! Я *** вашего парня так же, как сделал это вчера за кулисами!

Мне плевать, я хочу размазать каждого! Я пришел сюда, чтобы *** каждого! Я собираюсь тут все захватить», – заявил Чимаев.