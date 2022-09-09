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    Головин прокомментировал победу «Монако» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги выигранного матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды».

    • Монегаски победили на выезде со счетом 1:0.
    • Единственный гол был забит с пенальти, который заработал российский хавбек.

    «Начали турнир с победы, что, безусловно, позитивно и даeт хорошие эмоции. Впрочем, нам надо быстро переключаться на чемпионат, потому что уже в воскресенье у нас важнейший матч с «Лионом».

    Эпизод с заработанным пенальти? Со стороны, наверное, могло показаться, что защитник соперника сыграл неаккуратно, но честно говоря, я даже не видел его.

    Видел отскочивший мяч и хотел первым успеть к нему, почувствовал удар по ногам. Очевидный пенальти», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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