Головин прокомментировал победу «Монако» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги выигранного матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Монегаски победили на выезде со счетом 1:0.

Единственный гол был забит с пенальти, который заработал российский хавбек.

«Начали турнир с победы, что, безусловно, позитивно и даeт хорошие эмоции. Впрочем, нам надо быстро переключаться на чемпионат, потому что уже в воскресенье у нас важнейший матч с «Лионом».

Эпизод с заработанным пенальти? Со стороны, наверное, могло показаться, что защитник соперника сыграл неаккуратно, но честно говоря, я даже не видел его.

Видел отскочивший мяч и хотел первым успеть к нему, почувствовал удар по ногам. Очевидный пенальти», – сказал Головин.