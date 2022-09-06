Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку военкомату

Хоккеист СКА Михаил Воробьев признан судом виновным в даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.
«Суд признает Воробьева виновным по делу... и назначает наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей в пользу государства», – зачитал решение судья Артур Гималетдинов.
- По данным СУСК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в армии. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело.
- Уголовное дело 8 июля поступило для рассмотрения в Ленинский суд Уфы. Тогда выяснилось, что в деле фигурируют 3 хоккеиста: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев.
- 25-летний Воробьев с 2021 года выступает за СКА.
Источник: «Р-Спорт»