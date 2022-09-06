Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку военкомату

Хоккеист СКА Михаил Воробьев признан судом виновным в даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.

«Суд признает Воробьева виновным по делу... и назначает наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей в пользу государства», – зачитал решение судья Артур Гималетдинов.