Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку военкомату

    Хоккеист СКА Михаил Воробьев признан судом виновным в даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.

    «Суд признает Воробьева виновным по делу... и назначает наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей в пользу государства», – зачитал решение судья Артур Гималетдинов.

    • По данным СУСК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в армии. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело.
    • Уголовное дело 8 июля поступило для рассмотрения в Ленинский суд Уфы. Тогда выяснилось, что в деле фигурируют 3 хоккеиста: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев.
    • 25-летний Воробьев с 2021 года выступает за СКА.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 16:47
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +274

      Мася_1989 8 часов назад

      Дорогой нынче военник)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3125

      acor94 8 часов назад

      Отправить в тюрьму года на два, а потом в армию, на год!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2071

      Dr.Metal > acor94 7 часов назад

      О каком штрафе идёт речь? Тот, кто даёт, такой же как и тот, кто берет. Наказание должно быть одинаковым. Его штраф пользы государству не принесет, а вот публичное наказание было бы отличной рекламой противодействию коррупции (извиняюсь, что на вас пост вывел затупил чутка)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4652

      Enter2006 > Dr.Metal 7 часов назад

      Вот согласен. Пусть допечатывают новость, с кого в военкомате слетели погоны и какое наказание тому кто эти взятки брал???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11