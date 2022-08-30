Добровольский рассказал, что мог возглавить команду из РПЛ

Бывший главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский заявил, что у него было предложение из России.
«В России были кое-какие варианты много лет назад, в том числе в Премьер-лиге. По разным причинам не сошлись.
Не бывает односторонних отношений. Есть нюансы, по которым люди не срабатываются», – сказал Добровольский.
- В России тренер работал только в «Сахалине».
- Также он возглавлял несколько молдавских команд и дважды национальную сборную.
- Добровольский – олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР.
Источник: «Чемпионат»