Добровольский рассказал, что мог возглавить команду из РПЛ

Бывший главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский заявил, что у него было предложение из России.

«В России были кое-какие варианты много лет назад, в том числе в Премьер-лиге. По разным причинам не сошлись.

Не бывает односторонних отношений. Есть нюансы, по которым люди не срабатываются», – сказал Добровольский.