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    Добровольский рассказал, что мог возглавить команду из РПЛ

    Бывший главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский заявил, что у него было предложение из России.

    «В России были кое-какие варианты много лет назад, в том числе в Премьер-лиге. По разным причинам не сошлись.

    Не бывает односторонних отношений. Есть нюансы, по которым люди не срабатываются», – сказал Добровольский.

    • В России тренер работал только в «Сахалине».
    • Также он возглавлял несколько молдавских команд и дважды национальную сборную.
    • Добровольский – олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР.

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    Источник: «Чемпионат»

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