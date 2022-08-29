Зумакулов: «Чтобы играть в ПФЛ, нужны связи или богатые родители»

Российский футболист Алим Зумакулов, выступающий в чемпионате Тайваня, рассказал о коррупции во Второй лиге.

«Не хочу обобщать, поэтому скажу только за ПФЛ-Юг. Если хочешь там играть, нужно иметь связи, знакомства, агентов или богатых родителей, которые могут кому-то занести.

У меня ничего этого не было. Я из обычной семьи, замолвить слово некому. А даже на таком уровне нельзя, условно, прийти с улицы – за тебя должен кто-то поручиться.

В 2011-2012 годах было несколько обещаний в стиле «немного подожди, скоро поедешь», но в итоге мне почему-то отказывали. И я не просил контракт, а просто хотел на просмотр.

В какие команды? «Энергия» Волжский и ростовский СКА, они барахтались где-то в конце. Денег особо не обещали, но я за ними и не гнался: хотелось просто где-то начать, а дальше будет легче. До просмотров так и не дошло.

А в 2014-м мне всe стало окончательно ясно про наш футбол. Нальчикский «Спартак» провалился во Вторую лигу, клуб сменил вектор и стал собирать местных. Конечно же, я хотел поиграть за клуб из родного города.

Мне позвонили, предложили просмотр – я только за, вообще с кайфом! Ежедневно подъезжали по 50 футболистов – представляете, какая текучка? Людей отсеивали десятками, но мной были довольны – и я остался в итоговом списке игроков на 25.

Понимал: должны взять, старт сезона – через две недели. Но после одной из тренировок мне сказали: сейчас привезут двух ребят на твою позицию, но ты не дeргайся. Мол, если оба будут лучше тебя, то извини, а если только один – ты в команде.

Я понял, что со мной тактично попрощались. Так оно и было – после той беседы никто не перезвонил. Позднее как-то звали в «Биолог», но спасибо, не надо, уже наелся.

Стоило ли подписаться с каким-то агентом? Да, неплохо его иметь в тот момент, но где найти такого человека? Мне тогда был 21 год. Пару раз через знакомых закидывал удочки, но, когда тебя начинают пробивать, видят следующее: ага, закончил школу в Нальчике, играл по КФК, но в профессиональном клубе не числился.

И кому мы тебя предложим, парень? Чей ты, откуда вообще? Возможно, так получилось конкретно у меня – значит, таков мой путь», – сказал Зумакулов.