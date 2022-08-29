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  • Зумакулов: «Чтобы играть в ПФЛ, нужны связи или богатые родители»

Зумакулов: «Чтобы играть в ПФЛ, нужны связи или богатые родители»

29 августа 2022, 11:27
2

Российский футболист Алим Зумакулов, выступающий в чемпионате Тайваня, рассказал о коррупции во Второй лиге.

«Не хочу обобщать, поэтому скажу только за ПФЛ-Юг. Если хочешь там играть, нужно иметь связи, знакомства, агентов или богатых родителей, которые могут кому-то занести.

У меня ничего этого не было. Я из обычной семьи, замолвить слово некому. А даже на таком уровне нельзя, условно, прийти с улицы – за тебя должен кто-то поручиться.

В 2011-2012 годах было несколько обещаний в стиле «немного подожди, скоро поедешь», но в итоге мне почему-то отказывали. И я не просил контракт, а просто хотел на просмотр.

В какие команды? «Энергия» Волжский и ростовский СКА, они барахтались где-то в конце. Денег особо не обещали, но я за ними и не гнался: хотелось просто где-то начать, а дальше будет легче. До просмотров так и не дошло.

А в 2014-м мне всe стало окончательно ясно про наш футбол. Нальчикский «Спартак» провалился во Вторую лигу, клуб сменил вектор и стал собирать местных. Конечно же, я хотел поиграть за клуб из родного города.

Мне позвонили, предложили просмотр – я только за, вообще с кайфом! Ежедневно подъезжали по 50 футболистов – представляете, какая текучка? Людей отсеивали десятками, но мной были довольны – и я остался в итоговом списке игроков на 25.

Понимал: должны взять, старт сезона – через две недели. Но после одной из тренировок мне сказали: сейчас привезут двух ребят на твою позицию, но ты не дeргайся. Мол, если оба будут лучше тебя, то извини, а если только один – ты в команде.

Я понял, что со мной тактично попрощались. Так оно и было – после той беседы никто не перезвонил. Позднее как-то звали в «Биолог», но спасибо, не надо, уже наелся.

Стоило ли подписаться с каким-то агентом? Да, неплохо его иметь в тот момент, но где найти такого человека? Мне тогда был 21 год. Пару раз через знакомых закидывал удочки, но, когда тебя начинают пробивать, видят следующее: ага, закончил школу в Нальчике, играл по КФК, но в профессиональном клубе не числился.

И кому мы тебя предложим, парень? Чей ты, откуда вообще? Возможно, так получилось конкретно у меня – значит, таков мой путь», – сказал Зумакулов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Азия
Комментарии (2)
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Andrew01
1661765335
И где тут про деньги и связи которые необходимы, приехали 2 игрока сильнее тебя вот и всё, если бы ему сказали "хочешь остаться нужно *** руб." тогда заголовок оправдан, а так история обиженного человека, звали в клуб "но спасибо, не надо, уже наелся", хотя до этого сам говорит "Денег особо не обещали, но я за ними и не гнался: хотелось просто где-то начать, а дальше будет легче". Сам виноват и ищет причины в других.
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DOCTOR PENALTY
1662797542
Под этим текстом можно смело ставить фамилии более половины игроков переименованной ПФЛ Юг, ошибки не будет. На сегодняшний день там ничего не изменилось, даже хуже стало. Наш футбол запредельно коррумпирован.
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