Роналду не выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». Его оставили в запасе в 3 из 4 матчах сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнет встречу четвертого тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» на скамейке запасных.
Португалец не попал в основной состав в трех из четырех матчах сезона АПЛ. Исключение – игра с «Брентфордом» (0:4).
Также в старте не выйдет новичок манкунианцев Каземиро.
- Матч «Саутгемптон» – «МЮ» начнется в 14:30 мск.
- Обе команды находятся во второй десятке таблицы Премьер-лиги.
- У 37-летнего Роналду нет голевых действий в этом сезоне.
Источник: «Бомбардир»