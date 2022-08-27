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  • Роналду не выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». Его оставили в запасе в 3 из 4 матчах сезона АПЛ

Роналду не выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». Его оставили в запасе в 3 из 4 матчах сезона АПЛ

27 августа 2022, 13:48
2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнет встречу четвертого тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» на скамейке запасных.

Португалец не попал в основной состав в трех из четырех матчах сезона АПЛ. Исключение – игра с «Брентфордом» (0:4).

Также в старте не выйдет новичок манкунианцев Каземиро.

  • Матч «Саутгемптон» – «МЮ» начнется в 14:30 мск.
  • Обе команды находятся во второй десятке таблицы Премьер-лиги.
  • У 37-летнего Роналду нет голевых действий в этом сезоне.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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моэм
1661599812
Внутренние "разборки" между звездой и тренером всегда выходят команде боком ... кто то должен вылететь , чаще вылетает тренер и вовсе не по причине низкой квалификации , такого в топ клуб не зовут , а по причине отсутствия умения работать со "звёздами" , которых в МЮ достаточно , как настоящих , так и потенциальных
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САНЁК17
1661606900
Троллллллллёр бомбардир,и чё,если в запасе оставляет, главное результат на табло
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