Роналду не выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». Его оставили в запасе в 3 из 4 матчах сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнет встречу четвертого тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» на скамейке запасных.

Португалец не попал в основной состав в трех из четырех матчах сезона АПЛ. Исключение – игра с «Брентфордом» (0:4).

Также в старте не выйдет новичок манкунианцев Каземиро.