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    «Не хотят связываться». Португальский журналист объяснил, почему никто не подписал Роналду

    Журналист из Португалии Рикарду Лестре назвал причины, почему европейские клубы решили не подписывать летом форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец хотел сменить команду, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

    «Немногие клубы могут позволить себе зарплату Роналду. Вкупе с возрастом игрока это риск. Это уже не Роналду из «Реала». Он стал медленнее и более предсказуем. Есть риск получения травм.

    Такая сильная личность, как Роналду, может потрясти команду. Чтобы его интегрировать, нужно многое изменить в клубе. Если оставить Криштиану на скамейке, могут начаться волнения. С таким сложностями не хотят связываться», – сказал Лестре.

    • «МЮ» вернул Роналду в прошлом году из «Ювентуса».
    • Роналду решил остаться в «МЮ» этим летом после трансфера Каземиро.
    • Португальцу 37 лет.

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    Источник: Sport1

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    Сегодня, 07:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      Slemanort 1 час назад

      Может Зенит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16614

      ilichkadr > Slemanort 1 час назад

      Не, в России нет команд, которые надо потрясти. Ну, не хотят у нас особо трястись. А так тихим сапом воруем и это всех устраивает.

      0
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