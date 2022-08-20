Антони не тренируется с «Аяксом». Он хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

В «Аяксе» обсуждают будущее вингера Антони, которого пытается купить «Манчестер Юнайтед».
Амстердамский клуб отклонил очередное предложение от «МЮ», однако сам футболист хочет перебраться на «Олд Траффорд».
В связи со сложившейся ситуацией бразилец не тренируется с командой – в пятницу он занимался индивидуально в спортзале.
- Сообщалось, что «Юнайтед» готов заплатить за Антони 100 миллионов евро.
- В новом сезоне нападающий забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 3 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо