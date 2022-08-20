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  • Антони не тренируется с «Аяксом». Он хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Антони не тренируется с «Аяксом». Он хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

20 августа 2022, 12:56

В «Аяксе» обсуждают будущее вингера Антони, которого пытается купить «Манчестер Юнайтед».

Амстердамский клуб отклонил очередное предложение от «МЮ», однако сам футболист хочет перебраться на «Олд Траффорд».

В связи со сложившейся ситуацией бразилец не тренируется с командой – в пятницу он занимался индивидуально в спортзале.

  • Сообщалось, что «Юнайтед» готов заплатить за Антони 100 миллионов евро.
  • В новом сезоне нападающий забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 3 матчах.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига Аякс Манчестер Юнайтед Антони
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