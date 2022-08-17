Акинфеев прокомментировал первую победу «Амкала» в Кубке России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе «Амкала» над «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

«Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Вчера матч-то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря – сделал ключевой сейв.

Женский футбол – то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения», – сказал Акинфеев.