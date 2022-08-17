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    Акинфеев прокомментировал первую победу «Амкала» в Кубке России

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе «Амкала» над «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

    «Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Вчера матч-то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря – сделал ключевой сейв.

    Женский футбол – то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения», – сказал Акинфеев.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +413

      Fialet 1 час назад

      Кому то вся эта срань нужна.

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      Рейтинг: +666

      Fju-2 1 час назад

      Лучше бы поинтересовались мнением у лучшего вратаря ЦСКА всех времён - Эльвиры Тодуа)

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