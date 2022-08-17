Акинфеев прокомментировал первую победу «Амкала» в Кубке России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе «Амкала» над «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.
«Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Вчера матч-то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря – сделал ключевой сейв.
Женский футбол – то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения», – сказал Акинфеев.
- Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
- «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
Источник: «Чемпионат»