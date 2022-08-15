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    «Наверное, в обморок упаду». Гендиректор «Рубина» – о возможном подписании Дзюбы

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Были ли разговоры о том, чтобы Дзюба остался в «Рубине»?

    – Нет, не было. Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды. Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться?

    Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» когда он был. По договоренности с тренером он приехал и тренировался.

    Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок. Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет заграницу.

    – В России его не ждать?

    – Не знаю, это же он примет решение. Я не могу сказать. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду.

    – Потянете ли его зарплату?

    – Конечно, те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.

    – А сам разговор был о том, что он может остаться?

    – Да нет, конечно. Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • Артем тренировался с «Рубином» с 12 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1000

      inzek 4 минуты назад

      Господи, да забудьте вы уже про этого неРУКОпожатного товарища!

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