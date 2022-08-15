«Наверное, в обморок упаду». Гендиректор «Рубина» – о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Были ли разговоры о том, чтобы Дзюба остался в «Рубине»?

– Нет, не было. Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды. Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться?

Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» когда он был. По договоренности с тренером он приехал и тренировался.

Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок. Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет заграницу.

– В России его не ждать?

– Не знаю, это же он примет решение. Я не могу сказать. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду.

– Потянете ли его зарплату?

– Конечно, те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.

– А сам разговор был о том, что он может остаться?

– Да нет, конечно. Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты.