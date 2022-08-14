Где смотреть «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 14 августа

«Спартак» и «Сочи» сыграют в матче 5-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 14 августа.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Сочи
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 19:30 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Сочи
- Победа «Спартака» – 1.92
- Ничья – 3.85
- Победа «Сочи» – 3.70
Источник: «Бомбардир»