Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Где смотреть «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 14 августа

    «Спартак» и «Сочи» сыграют в матче 5-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в воскресенье, 14 августа.
    • Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
    • Начало – в 20:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Сочи

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 19:30 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Спартак – Сочи

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.92
    • Ничья – 3.85
    • Победа «Сочи» – 3.70

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2022 22:48
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11