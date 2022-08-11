Хоккеист Воробьев признался в покупке военного билета

для молодых ребят имеющих талант - служба в армии пусть даже такая недолгая как сейчас - потеря времени и возможностей в своей области. давно пора ввести альтернативную службу. пусть платят - доходы ведь позволяют им - но не в карман взяточникам из военкоматов а государству официально. а Родину защищать такие должны на поле или арене.
Форвард петербургского СКА Михаил Воробьев нарушил закон.
25-летний хоккеист признался в покупке военного билета.
Об этом он заявил в ходе заседания Ленинского районного суда Уфы.
При этом главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал появившуюся информацию недостоверной.
«Это фейки. Сейчас идeт информационная война по всем фронтам, пропаганда, вы видите, что происходит.
Не ведeмся на фейки, давайте дождeмся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, всe у нас хорошо», – цитирует Ротенберга «Чемпионат».