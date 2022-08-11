Хоккеист Воробьев признался в покупке военного билета

Форвард петербургского СКА Михаил Воробьев нарушил закон.

25-летний хоккеист признался в покупке военного билета.

Об этом он заявил в ходе заседания Ленинского районного суда Уфы.

При этом главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал появившуюся информацию недостоверной.

«Это фейки. Сейчас идeт информационная война по всем фронтам, пропаганда, вы видите, что происходит.

Не ведeмся на фейки, давайте дождeмся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, всe у нас хорошо», – цитирует Ротенберга «Чемпионат».