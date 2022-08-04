Загитова рассказала, когда в первый раз заплакала

Фигуристка Алина Загитова вспомнила о своих эмоциях в связи с поражением хоккейной сборной России в финале Олимпиады-2022.

– Ты болеешь за сборную России. Болеешь очень эмоционально. В Пекине ты прямо плакала, когда наша сборная проиграла.

– Действительно, я была очень эмоциональна на Олимпиаде. Это, наверное, первый раз, когда я заплакала. Потому что мне было действительно обидно за наших парней, но таков спорт.

Они не проиграли, а выиграли второе место. Для меня это так.