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    Загитова рассказала, когда в первый раз заплакала

    Фигуристка Алина Загитова вспомнила о своих эмоциях в связи с поражением хоккейной сборной России в финале Олимпиады-2022.

    – Ты болеешь за сборную России. Болеешь очень эмоционально. В Пекине ты прямо плакала, когда наша сборная проиграла.

    – Действительно, я была очень эмоциональна на Олимпиаде. Это, наверное, первый раз, когда я заплакала. Потому что мне было действительно обидно за наших парней, но таков спорт.

    Они не проиграли, а выиграли второе место. Для меня это так.

    • Россия уступила Финляндии со счетом 1:2.
    • Финал состоялся 20 февраля в Пекине.

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    Источник: ютуб-канал ХК «Сочи»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3039

      acor94 2 минуты назад

      Коллеги, простите, я не могу удержаться... Надеюсь, скоро это закончится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3039

      acor94 3 минуты назад

      Загитова впервые заплакала, но при одном условии...

      0
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