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  • Футболистки сборной Англии получили за победу на Евро столько же, сколько Роналду за день

Футболистки сборной Англии получили за победу на Евро столько же, сколько Роналду за день

1 августа 2022, 16:35
6

Футболистки сборной Англии получили по 65,5 тысячи евро за победу на женском Евро-2022, сообщает Daily Star.

К примеру, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получает приблизительно столько же за один день. Его недельный доход составляет 458 тысяч евро.

Премию футболисток женской сборной Англии также сравнили с гонораром игроков мужской национальной команды за второе место на Евро-2020. По итогам турнира каждый футболист получил по 300 тысяч евро.

  • Женская сборная Англии обыграла в финале Евро-2022 Германию (2:1).
  • Англия впервые выиграла женский Евро.
  • Матч проходил на «Уэмбли». Его посетили 87 тысяч зрителей.

Футболистка сборной Англии получила желтую карточку за снятую футболку в финале Евро-2022

Источник: Daily Star
Европа Англия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Untitled-1
1659361501
Тут скорее всего выплата зависит от прибыли за турнир. А вряд ли сейчас могут сравниться бабки на телеправах(ну и реклама всякая, спонсоры) на женский футбол с мужским футболом. Вот когда станет так же приносить бабки как мужской, тогда и зарплаты будут сопоставимые.
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Enter2006
1659362120
Не зря накачал пипиську Роналду, всё знал, щас СМСки девчонкам повалят ))
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Snek
1659362212
Ну так давайте сравним, что сколько получает школьный учитель физик и физик-ядерщик в РосАтоме? Ну женский футбол по средней посещаемости и просматриваемости матчей уступает мужскому почти 25 раз. То есть там центральный матч смотрит меньше народу, чем у нас какое-нибудь "супердерби" между Черноморцем и Анжи. Естественно при такой популярности этого вида спорта и денег там в десятки раз меньше. Я смотрю футбол больше четверти века, но до сих пор не знаю ни одной известной футболистки, как например почти любой человек в мире знает кто такой Месси или Роналду.
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моэм
1659364617
Сравнили член с пальцем ... вы ещё возьмите клуб из Мухосранска , так те вообще . и за 100 лет таких бабок не заработают.
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olebar73
1659366916
Это ещё много им дали.Женский футбол-издевательсто над самим популярным видом спорта.Даже женская тяжелая атлетика выглядит привлекательней.
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Красногорск_Фан
1659378662
Как и у нас хрен ты в спорт попадешь без связей / большого таланта. И пройдя все это сито - выиграли. Им блин покуй. Маск, Безос , Рональдо , Гейтс , Абрамович. Сегодня они счастливые
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