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    Футболистки сборной Англии получили за победу на Евро столько же, сколько Роналду за день

    Футболистки сборной Англии получили по 65,5 тысячи евро за победу на женском Евро-2022, сообщает Daily Star.

    К примеру, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получает приблизительно столько же за один день. Его недельный доход составляет 458 тысяч евро.

    Премию футболисток женской сборной Англии также сравнили с гонораром игроков мужской национальной команды за второе место на Евро-2020. По итогам турнира каждый футболист получил по 300 тысяч евро.

    • Женская сборная Англии обыграла в финале Евро-2022 Германию (2:1).
    • Англия впервые выиграла женский Евро.
    • Матч проходил на «Уэмбли». Его посетили 87 тысяч зрителей.

    Футболистка сборной Англии получила желтую карточку за снятую футболку в финале Евро-2022

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    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +108

      olebar73 10 минут назад

      Это ещё много им дали.Женский футбол-издевательсто над самим популярным видом спорта.Даже женская тяжелая атлетика выглядит привлекательней.

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      Рейтинг: +1925

      моэм 48 минут назад

      Сравнили член с пальцем ... вы ещё возьмите клуб из Мухосранска , так те вообще . и за 100 лет таких бабок не заработают.

      0
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      Рейтинг: +16585

      Cleaner 1 час назад

      Ну так Роналду же не футболистка!

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      Рейтинг: +81

      dragoff 1 час назад

      Это им еще переплатили, за это "зрелище"... Эта, которая забила, могла бы и без лифчика майку снять)) Тогда можно было бы и накинуть еще по 10ке евро))))))

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      Рейтинг: +3341

      AZ > dragoff 35 минут назад

      лично бы накинул?

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      Рейтинг: +4271

      Snek 1 час назад

      Ну так давайте сравним, что сколько получает школьный учитель физик и физик-ядерщик в РосАтоме?
      Ну женский футбол по средней посещаемости и просматриваемости матчей уступает мужскому почти 25 раз. То есть там центральный матч смотрит меньше народу, чем у нас какое-нибудь "супердерби" между Черноморцем и Анжи. Естественно при такой популярности этого вида спорта и денег там в десятки раз меньше.
      Я смотрю футбол больше четверти века, но до сих пор не знаю ни одной известной футболистки, как например почти любой человек в мире знает кто такой Месси или Роналду.

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      Рейтинг: +3964

      Enter2006 1 час назад

      Не зря накачал пипиську Роналду, всё знал, щас СМСки девчонкам повалят ))

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      Рейтинг: +829

      Untitled-1 1 час назад

      Тут скорее всего выплата зависит от прибыли за турнир. А вряд ли сейчас могут сравниться бабки на телеправах(ну и реклама всякая, спонсоры) на женский футбол с мужским футболом. Вот когда станет так же приносить бабки как мужской, тогда и зарплаты будут сопоставимые.

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