Футболистки сборной Англии получили за победу на Евро столько же, сколько Роналду за день

Футболистки сборной Англии получили по 65,5 тысячи евро за победу на женском Евро-2022, сообщает Daily Star.

К примеру, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получает приблизительно столько же за один день. Его недельный доход составляет 458 тысяч евро.

Премию футболисток женской сборной Англии также сравнили с гонораром игроков мужской национальной команды за второе место на Евро-2020. По итогам турнира каждый футболист получил по 300 тысяч евро.

Женская сборная Англии обыграла в финале Евро-2022 Германию (2:1).

Англия впервые выиграла женский Евро.

Матч проходил на «Уэмбли». Его посетили 87 тысяч зрителей.

Футболистка сборной Англии получила желтую карточку за снятую футболку в финале Евро-2022