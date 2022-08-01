Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Месси хочет выиграть Лигу чемпионов и ЧМ-2022 в новом сезоне

    Нападающий Лионель Месси полностью адаптировался в «ПСЖ», утверждает L’Equipe.

    35-летний футболист полон амбиций на новый сезон – он хочет выиграть Лигу чемпионов и ЧМ-2022.

    Если результаты парижан будут соответствовать ожиданиям форварда, то он может активировать опцию продления контракта с клубом еще на год.

    В случае ухода из «ПСЖ» аргентинец рассмотрит два варианта – возвращение в «Барселону» или трансфер в «Интер Майами».

    • Месси перебрался во Францию прошлым летом.
    • В дебютном сезоне он забил 11 мячей и сделал 14 ассистов в 34 играх.
    • В воскресенье гол латиноамериканца помог «ПСЖ» победить в Суперкубке страны.

    Новости по теме
    Месси прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции 1
    Месси забил 32-й гол в финалах
    Месси выиграл 41-й трофей в карьере и приблизился к рекорду Дани Алвеса 1
    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11