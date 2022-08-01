Месси хочет выиграть Лигу чемпионов и ЧМ-2022 в новом сезоне

Нападающий Лионель Месси полностью адаптировался в «ПСЖ», утверждает L’Equipe.

35-летний футболист полон амбиций на новый сезон – он хочет выиграть Лигу чемпионов и ЧМ-2022.

Если результаты парижан будут соответствовать ожиданиям форварда, то он может активировать опцию продления контракта с клубом еще на год.

В случае ухода из «ПСЖ» аргентинец рассмотрит два варианта – возвращение в «Барселону» или трансфер в «Интер Майами».