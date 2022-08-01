Месси хочет выиграть Лигу чемпионов и ЧМ-2022 в новом сезоне

Нападающий Лионель Месси полностью адаптировался в «ПСЖ», утверждает L’Equipe.
35-летний футболист полон амбиций на новый сезон – он хочет выиграть Лигу чемпионов и ЧМ-2022.
Если результаты парижан будут соответствовать ожиданиям форварда, то он может активировать опцию продления контракта с клубом еще на год.
В случае ухода из «ПСЖ» аргентинец рассмотрит два варианта – возвращение в «Барселону» или трансфер в «Интер Майами».
- Месси перебрался во Францию прошлым летом.
- В дебютном сезоне он забил 11 мячей и сделал 14 ассистов в 34 играх.
- В воскресенье гол латиноамериканца помог «ПСЖ» победить в Суперкубке страны.
Источник: L’Equipe