Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» потратил на летние трансферы почти 100 миллионов

За прошедшие дни летнего окна «Ноттингем Форест» потратил на покупки 94,75 миллиона евро. Клуб за деньги пополнили:

форвард из «Униона» Тайво Авонийи (20,5 миллиона);

защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс (20 миллионов);

полузащитник из «Штутгарта» Онель Мангала (13 миллионов);

защитник из «Майнца» Мусса Ньяхате (10 миллионов);

защитник из «Труа» Жулиан Бьянсон (10 миллионов);

защитник из «Баварии» Омар Ричардс (8,5 миллиона);

полузащитник из «Хаддерсфилда» Льюис О’Брайен (5,9 миллиона);

защитник из «Хаддерсфилда» Гарри Тоффоло (5,9 миллиона);

полузащитник из костариканского «Алахуэленсе» Брэндон Агилера (950 тысяч).