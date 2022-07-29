«Попугаи, скоро он заставит вас всех молчать». Сестра Роналду – хейтерам

Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встала на защиту своего брата, которого критикуют в соцсетях на фоне желания сменить команду.
«Можете продолжать повторять как попугаи. Скоро он заставит вас всех молчать. Терпение», – написала Авейру в сторис, прикрепив видео гола Криштиану в финале ЛЧ-2017.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Португалец не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: «Бомбардир»