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    «Попугаи, скоро он заставит вас всех молчать». Сестра Роналду – хейтерам

    Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встала на защиту своего брата, которого критикуют в соцсетях на фоне желания сменить команду.

    «Можете продолжать повторять как попугаи. Скоро он заставит вас всех молчать. Терпение», – написала Авейру в сторис, прикрепив видео гола Криштиану в финале ЛЧ-2017.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Португалец не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      боря крым 1 час назад

      ниче уже не будет, пойдет на скотобойню сторожем.

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      Рейтинг: +1840

      Maxi_7 1 час назад

      За что его критиковать. Человек может поставить вечный рекорд по голам в ЛЧ, чтобы о нём вспоминали и говорили десятилетиями и вот так просто просирать этот шанс играя целый год в лиге европы? Звучит как бред. Я думаю для Роналду единственный вариант в данной ситуации это переходить в конкурентный клуб, играющий в ЛЧ в следующем сезоне.

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