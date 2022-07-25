Медведев проводит 10-ю неделю в качестве 1-й ракетки мира. Это рекорд для российских теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских игроков в мужском туре.

Он уже десятую неделю проводит в качестве первой ракетки мира.

Ранее лучшим результатом было девять недель у Марата Сафина в период с 2000 по 2001 год. Евгений Кафельников держался шесть недель в середине 1999-го.