Медведев проводит 10-ю неделю в качестве 1-й ракетки мира. Это рекорд для российских теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских игроков в мужском туре.
Он уже десятую неделю проводит в качестве первой ракетки мира.
Ранее лучшим результатом было девять недель у Марата Сафина в период с 2000 по 2001 год. Евгений Кафельников держался шесть недель в середине 1999-го.
- Медведев – действующий чемпион US Open.
- Его, как и всех остальных российских теннисистов, не допустили к участию в Уимблдоне. Среди женщин его выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая родилась в Москве.
- Медведев – пятый российский теннисист, побывавший первой ракеткой. В WTA №1 занимали Мария Шарапова (21 неделя) и Динара Сафина (26 недель).
Источник: «Бомбардир»