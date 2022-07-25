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    Медведев проводит 10-ю неделю в качестве 1-й ракетки мира. Это рекорд для российских теннисистов

    Российский теннисист Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских игроков в мужском туре.

    Он уже десятую неделю проводит в качестве первой ракетки мира.

    Ранее лучшим результатом было девять недель у Марата Сафина в период с 2000 по 2001 год. Евгений Кафельников держался шесть недель в середине 1999-го.

    • Медведев – действующий чемпион US Open.
    • Его, как и всех остальных российских теннисистов, не допустили к участию в Уимблдоне. Среди женщин его выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая родилась в Москве.
    • Медведев – пятый российский теннисист, побывавший первой ракеткой. В WTA №1 занимали Мария Шарапова (21 неделя) и Динара Сафина (26 недель).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1276

      balam 28 минут назад

      Медведеву уважуха,а при чем футбол?хоть скажите за кого топит

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      Рейтинг: +14534

      Fusballer > balam 22 минуты назад

      У Медведева только один вариант в РПЛ)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +5798

      Давид59 1 час назад

      ФУТБОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ "БОМБАРДИР". Ха, ха. Это вы зачем пишете?

      0
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      Рейтинг: +14534

      Fusballer 2 часа назад

      Очень футбольная новость.

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      Рейтинг: +1252

      GreyDM > Fusballer 1 час назад

      Ну это хтя--бы про спорт, а то здесь уже периодически откровенная желтуха проскакивает, из серии "кто с кем спит, кто какие труселя носит..." и т. д.

      2
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      Рейтинг: +2129

      spam2009 > GreyDM 1 час назад

      полностью согласен

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