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  • Теннисистка Рыбакина выиграла «Уимблдон». В 2018-м она сменила российское гражданство

Теннисистка Рыбакина выиграла «Уимблдон». В 2018-м она сменила российское гражданство

9 июля 2022, 18:07
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграла главный теннисный турнир года – «Уимблдон». В финале со счетом 2:1 23-летняя спортсменка победила тунисску Унс Жабер, причем первый сет остался за Унс.

Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.

  • До старта Уимблдона организаторы решили не допускать до турнира россиян в связи с событиями на Украине.
  • Рыбакина родилась в Москве, до 2018 года представляла Россию, но потом в связи с лучшими условиями для продолжения карьеры приняла гражданство Казахстана и стала выступать за него.
  • Завтра, 10 июля, на Уимблдоне состоится мужской финал между Новаком Джоковичем и Ником Кирьосом.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (9)
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Бомбардир
1657379865
да, это не футбол. это другой вид спорта. мы решили поэкспериментировать и начать писать не только о футболе, но и о других значимых событиях в мире спорта. только самое важное и интересное. напишите, разделяете ли вы эту идею или выступаете категорически против и на сайте стоит оставить только футбол?
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