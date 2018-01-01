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Теннисистка Рыбакина выиграла «Уимблдон». В 2018-м она сменила российское гражданство

Представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграла главный теннисный турнир года – «Уимблдон». В финале со счетом 2:1 23-летняя спортсменка победила тунисску Унс Жабер, причем первый сет остался за Унс.

Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.

  • До старта Уимблдона организаторы решили не допускать до турнира россиян в связи с событиями на Украине.
  • Рыбакина родилась в Москве, до 2018 года представляла Россию, но потом в связи с лучшими условиями для продолжения карьеры приняла гражданство Казахстана и стала выступать за него.
  • Завтра, 10 июля, на Уимблдоне состоится мужской финал между Новаком Джоковичем и Ником Кирьосом.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии10
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    Рейтинг: +1324

    Бомбардир 1 час назад

    да, это не футбол. это другой вид спорта.

    мы решили поэкспериментировать и начать писать не только о футболе, но и о других значимых событиях в мире спорта. только самое важное и интересное.

    напишите, разделяете ли вы эту идею или выступаете категорически против и на сайте стоит оставить только футбол?

    0
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    Рейтинг: +225

    Sancool > Бомбардир 1 час назад

    только футбол

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    Рейтинг: +793

    Rabinovi_ch > Бомбардир 57 минут назад

    Футбол

    1
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    Рейтинг: +544

    (Меня за банили) > Бомбардир 52 минуты назад

    естественно только футбол

    1
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    Рейтинг: +3788

    Беспонтий > Бомбардир 50 минут назад

    скорее да чем нет
    футбола стало меньше
    надо " разминаться красненьким"

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    Рейтинг: +11124

    Алексей З > Бомбардир 47 минут назад

    Это лучше чем собирать "желтизну" и муссировать одно и тоже, с тем же выбором места матча за Ск.

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    Рейтинг: +432

    kazak1975 > Бомбардир 44 минуты назад

    Только футбол

    1
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    Рейтинг: +2458

    волчарик > Бомбардир 43 минуты назад

    Сюда за футболом,а за остальным на другие сайты.

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    Рейтинг: +7180

    BarStep > Бомбардир 42 минуты назад

    Поддерживаю ваш эксперимент!

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    Рейтинг: +180

    NET VOINE > Бомбардир 17 минут назад

    Тем не менее вы тут про Рыбакину сказали. Она молодец.Не зря гражданство сменила.Когда обнуленный не только спорт, но и всю страну в изгои записал....Не должны спортсмены страдать из за закидонов бункерного.

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