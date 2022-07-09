Теннисистка Рыбакина выиграла «Уимблдон». В 2018-м она сменила российское гражданство

Представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграла главный теннисный турнир года – «Уимблдон». В финале со счетом 2:1 23-летняя спортсменка победила тунисску Унс Жабер, причем первый сет остался за Унс.

Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.