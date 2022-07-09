Теннисистка Рыбакина выиграла «Уимблдон». В 2018-м она сменила российское гражданство

Представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграла главный теннисный турнир года – «Уимблдон». В финале со счетом 2:1 23-летняя спортсменка победила тунисску Унс Жабер, причем первый сет остался за Унс.
Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.
- До старта Уимблдона организаторы решили не допускать до турнира россиян в связи с событиями на Украине.
- Рыбакина родилась в Москве, до 2018 года представляла Россию, но потом в связи с лучшими условиями для продолжения карьеры приняла гражданство Казахстана и стала выступать за него.
- Завтра, 10 июля, на Уимблдоне состоится мужской финал между Новаком Джоковичем и Ником Кирьосом.
Источник: Бомбардир.ру