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    Медведев: «Зенит» надеется вернуться в Лигу чемпионов с существующим сочетанием россиян и легионеров»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев думает о возвращении в Лигу чемпионов. Об этом он сказал после матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

    «Начнем с хорошего домашнего старта в чемпионате — сухая победа. Но, как мы и планировали, после игры можем сказать, что продлили Малкома на три года, Клаудиньо на два. Это означает, что игроки будут играть ближайшие пять сезонов, если не уйдут на повышение, как это бывает.

    Но надеемся, что мы вернемся в Лигу чемпионов с этим сочетанием российских и иностранных игроков. Сегодня Деян Ловрен хорошо взаимодействовал с Родригао, и вообще «Зенит» показал свою истинную силу. И показал бы ее в Лиге чемпионов, кто бы ни достался. Но раз такая ситуация, будем решать свои задачи, а они понятны», – сказал Медведев.

    • Российский футбол отстранен от международного.
    • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
    • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.07.2022 23:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1832

      Vitaga 12 минут назад

      8 легионеров в старте) а кричат мол ставку на своих надо делать. наверное это для простых людей. небожителей не касается

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